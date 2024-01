Con soli 515 euro porti a casa una Smart tv da 65" INCREDIBILE: approfitta dello SCONTO su questa Nokia

Nokia UN65GV320I è una smart tv alla quale non manca nulla: schermo da ben 65 Pollici (164 cm) nonché UHD 4K, sistema operativo Android, connessioni (DVB-C/S2/T2), app pre-installate come Netflix, Prime Video, Disney+. Oggi puoi farla tua con il 6% di sconto, quindi a soli 515,10 euro!

Caratteristiche prodotto

Android TV semplifica la tua esperienza di intrattenimento: scopri oltre 400.000 film e spettacoli in un unico posto. Chiedi a Google di controllare la tua TV con la tua voce. E trasmetti facilmente foto, video e musica dai dispositivi alla TV con Chromecast integrato. Porta il cinema a casa: Dolby Vision ti consente di vivere immagini brillanti, mentre Dolby Atmos assicura un suono coinvolgente per una vera sensazione cinematografica.

Controllo vocale dell’Assistente Google: assistente intelligente che riproduce i tuoi video YouTube preferiti, trasmette in streaming gli ultimi successi o trova informazioni online su Google, dal meteo alle notizie, con un semplice comando vocale Triple Tuner: per la ricezione dei tuoi canali TV preferiti tramite antenna terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C)

Chromecast integrato: per trasmettere facilmente i contenuti da uno smartphone alla TV.

