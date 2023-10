Con soli 89 euro ti porti a casa aspirapolvere, scopa elettrica e aspirabriciole!

TASVAC non è una semplice aspirapolvere come tante altre che trovi in giro. Funge anche da scopa elettrica e rimuovi briciole. Molto leggero, ha un cavo lunghissimo, quindi potrai muoverti senza paura che ti possa limitare. Infatti arriva fino a 6 metri di lunghezza! Parliamo di un aspirapolvere senza sacco con potenza 25000pa 600W, che diventa anche scopa elettrica e ha anche un comodo aspirabriciole o peli su divani e poltrone. Molto delicato anche con i pavimenti più sensibili, come i parquet ed è ideale anche per i tappetti. Bene, oggi paghi tutto questo solo 89,99 euro, grazie allo sconto dell’82%. Quindi quasi regalato rispetto al prezzo di partenza

TASVAC 3 in 1: tutti i vantaggi

L’offerta è davvero incredibile, visto che parliamo di 3 strumenti straordinari. A partire dall’aspirapolvere, dotato di motore da 600W di nuova generazione, mentre l’aspirazione ciclonica da 25000Pa fornisce un flusso d’aria costante, raccogliendo e abbattendo senza sforzo lo sporco da tutti i tipi di pavimenti. La testina per pavimenti motorizzata ultra efficiente con 4 luci LED luminose per illuminare i punti più bui. Dotato di rullo elastico, che può effettivamente dire addio all’intasamento dei capelli, particolarmente adatto per l’uso su pavimenti duri, tappeti a pelo corto e profondità media.

Accessorio indispensabile per chi patisce le allergie, essendo dotato di un filtro antiallergico che rimuove il 99,99% delle particelle fini da 0,1 micron. Molto utile lo strumento per fessure 2 in 1 che può trasformarsi in un aspirapolvere portatile perfetto per scale, divani, tappezzeria, peli di animali domestici, ecc. Il filtro e la spugna in acciaio inossidabile sono facilmente lavabili. Non occupa spazio date le dimensioni modeste e l’assenza di un sacco anti-polvere. Inoltre, è facile da riporre senza occupare spazio.

Oggi paghi tutto questo solo 89,99 euro, grazie allo sconto dell’82%. Quindi quasi regalato rispetto al prezzo di partenza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.