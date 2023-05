Con soli 9€ hai un segnale WiFi che sfonda i muri con il ripetitore Xiaomi

Se hai una casa spaziosa e il segnale WiFi del tuo router non arriva a coprirla tutta, forse abbiamo la soluzione che fa per te. Approfitta della promozione su Amazon del momento e prendi questo ripetitore Xiaomi a 9€ circa. Spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro ha due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate.

Ripetitore WiFi di Xiaomi a prezzo da bancarella

Se hai deciso di spendere poco, mantenendo però tutta la potenza che ti serve per navigare su smartphone, tablet e altri device, questo dispositivo è per te. Un dispositivo super compatto, che sparisce in un angolino, dietro al muro o attaccato alla presa dietro al divano, ma che ti regala tutta la potenza della quale hai bisogno per potenziare il segnale WiFi a casa.

A disposizione ha un ingresso ethernet velocissimo che ti serve per collegare un dispositivo come la TV, la console o il lettore di streaming alla rete, garantendo una connessione più affidabile. Il ripetitore di Xiaomi ha un comodo indicatore di segnale intelligente che ti permette di scegliere il posto più adatto per poterlo posizionare e di conoscere il funzionamento del dispositivo. Perciò non preoccuparti se non sei esperto di questi aggeggi, alla fine sono così facili da disporre e usare che neanche ti accorgerai di averlo dovuto installare.

Perfino la configurazione è semplicissima e rapida. Basta selezionare la rete di casa e in un attimo verrà creata una rete pronta all’uso. Tutto in automatico. Basta lentezza o improvvisi blocchi per colpa di un segnale che arriva a singhiozzo, con questo piccolo dispositivo la navigazione su internet non sarà più un’Odissea. Approfitta della promozione su Amazon e prendi questo interessantissimo dispositivo ad appena 9€ circa, con un bel risparmio del 40%. Spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.