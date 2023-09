Con Spusu hai 70 GB, 2000 minuti, 500 SMS a 5,98€ al mese

Con Spusu hai accesso a uno dei piani tariffari più convenienti e ricchi di vantaggi disponibili sul mercato. Non lasciarti scappare infatti l’opportunità di ottenere ben 70 GB di dati, 2000 minuti di chiamate e 500 SMS, oltre a una riserva dati di 140 GB, il tutto al costo incredibilmente basso di soli 5,98 euro al mese.

Spusu: scopri tutti i vantaggi

Spusu ti offre la possibilità di utilizzare la rete 4G+ in download e upload. Questo significa che potrai godere della massima velocità di connessione disponibile, garantendo un’esperienza senza interruzioni durante la navigazione su internet, lo streaming di video o l’utilizzo delle tue app preferite.

Con Spusu non dovrai inoltre mai preoccuparti di sprecare i tuoi SMS, minuti o dati. Se alla fine del mese hai ancora risorse inutilizzate, queste verranno automaticamente trasformate in giga aggiuntivi che potrai utilizzare nei mesi successivi. È il modo perfetto per assicurarti di ottenere il massimo valore da ogni euro speso.

Spusu mette comunque al centro delle sue priorità la soddisfazione del cliente. Il loro servizio clienti è sempre a tua disposizione per rispondere a ogni domanda o esigenza che potresti avere. Puoi contattarli comodamente via telefono, e-mail o WhatsApp, assicurandoti di ricevere assistenza rapida ed efficace quando ne hai bisogno.

Hai amici, familiari o colleghi in Europa? Con Spusu puoi utilizzare i minuti inclusi nella tua tariffa per chiamare numeri fissi e mobili dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Questo ti permette di rimanere connesso con chiunque, ovunque tu sia, senza temere costi elevati per le chiamate internazionali.

Non perdere l’opportunità di risparmiare e ottenere un piano tariffario che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno. Scopri Spusu e inizia a godere di 70 GB di dati, 2000 minuti, 500 SMS e una riserva dati di 140 GB, il tutto a soli 5,98 euro al mese. È l’offerta che hai sempre desiderato, finalmente a portata di mano.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.