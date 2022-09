Con Surfshark Antivirus hai compresa anche la VPN

Per mantenere un elevato livello di sicurezza digitale le sole accortezze non bastano: è fondamentale, infatti, usufruire di strumenti in grado di offrirci questo tipo di protezione, come antivirus e VPN. Anche se spesso i due software sono venduti separatamente, il team di Surfshark – società con sede nei Paesi Bassi, da anni impegnata nel ramo di privacy e sicurezza – ha proposto una soluzione: un pacchetto che includa sia antivirus che VPN all’interno del medesimo abbonamento. Il suo nome è Surfshark Antivirus e comprende ben quattro diversi prodotti per ottenere il massimo della privacy durante la navigazione in rete.

Cosa include il pacchetto Surfshark Antivirus

Diamo un’occhiata più approfondita a tutti gli strumenti inclusi. Il primo è l’antivirus, un ottimo programma in grado di garantire protezione a 360° gradi in tempo reale, in qualsiasi momento da tutte le minacce informatiche – comprese quelle più recenti. I dispositivi supportati sono cinque, anche in mobilità grazie alle compatibilità con device Android. Inoltre, è possibile programmare le scansioni in orari specifici, oppure escludere file e cartelle e verificare la presenza di malware ad ogni file scaricato sul dispositivo.

Oltre all’antivirus, il pacchetto include tre prodotti: una VPN, Alert e Search. La rete virtuale protetta – come tutte le VPN – non presenta alcun limite e permette di ottenere il massimo livello di protezione quando si naviga in rete. Grazie al tunnel criptato, infatti, nessuna azienda o hacker riuscirà a tracciare le vostre attività, né carpire alcun dato. Poi ci sono Alter e Search: il primo tool permette di identificare e avvisare in tempo reale eventuali violazioni delle informazioni personali, mentre il secondo è un motore di ricerca per svolgere ricerche in totale privacy, senza annunci o monitoraggi.

Surfshark applica per ogni suo prodotto una rigorosa politica no-log, ossia non tiene traccia di alcuna attività online, e una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. L’assistenza invece è disponibile tutti i giorni, 7 ore su 7. Il pacchetto Surfshark Antivirus è in offerta al 72% di sconto, al prezzo promozionale di soli 3,98 euro al mese. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.