Con questo powerbank carichi 2 volte lo smartphone, GENIALE a 12€

Non hai un minuto da perdere, non quando puoi acquistare un powerbank potente come questo a prezzo così ridicolo. Letteralmente in regalo, se ti colleghi ora su Amazon hai una doppia promozione di cui approfittare.

Conta che hai a disposizione un coupon che dimezza il prezzo già basso del prodotto, spuntalo e vedi che pagherai appena 12€. Con 1000mAH e la sua potenza stai alla grande ogni volta che lasci casa.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Powerbank 10000mAh che fa paura: perfetto ovunque tu vada

Averlo in tasca è una sciocchezza, non solo perché costa poco ma perché è così sottile e leggero che neanche ti ricordi di averlo dietro. Questo con l’unica differenza che, quando ti serve, è pronto all’uso e non ti fa aspettare un secondo in più. Velocissimo fa tornare il tuo smartphone al 100% in tempi minimi e anche più volte.

Infatti con 10000mAh dalla sua parte può caricare il tuo telefono almeno due volte. Ovviamente lo puoi utilizzare anche con altri dispositivi come cuffie, auricolari, tablet, smartwatch e così via. Non hai limiti in termini di compatibilità: funziona alla grande con ogni marchio che ti viene in mente.

Se tutto questo non ti basta, ha persino una torcia integrata che in momenti di emergenza può rivelarsi una giocata intelligente. Un 2 in 1 che forse non hai mai realizzato di volere, ma che ora può essere tuo.

Non fartelo ripetere, collegati ora su Amazon per approfittare di questa doppia promozione da urlo.

Porta a casa il tuo powerbank a soli 12€, non devi far altro che spuntare il coupon per vedere il prezzo crollare. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.