Con un'autonomia di 50 km, questa bici elettrica Lidl sta distruggendo la concorrenza

Con 50 km di autonomia dichiarata e un prezzo tagliato a 1.199 euro, la bici elettrica pieghevole Lidl prova a farsi largo in un mercato sempre più affollato.

Sullo shop online del gruppo è comparsa la Sachsenrad E-Folding Race Bike F12 da 16 pollici, proposta a 500 euro in meno rispetto al prezzo indicato di 1.699 euro. Un’offerta pensata per chi cerca un mezzo compatto, facile da portare in auto o sui mezzi, e adatto agli spostamenti brevi di tutti i giorni.

Sconto del 29%: Lidl abbassa il prezzo e sfida le rivali

Il dato che colpisce subito è lo sconto del 29%: la Sachsenrad F12 passa da 1.699 euro a 1.199 euro. In una fascia dove molte e-bike pieghevoli con autonomia simile superano senza fatica i 1.300 o i 1.500 euro, il taglio si fa sentire. La promozione riguarda il canale online di Lidl, con disponibilità legata allo stock del momento.

E, come spesso accade con queste offerte, il prodotto potrebbe restare a lungo oppure sparire in fretta. Il bersaglio è chiaro: non una bici da trekking pesante, non una sportiva pura, ma una bici elettrica compatta per muoversi in città, arrivare in stazione, caricarla nel bagagliaio o tenerla in casa senza occupare troppo spazio.

Autonomia, ricarica e assistenza: cosa promette la Sachsenrad F12

La scheda tecnica della Sachsenrad E-Folding Race Bike F12 parla di una batteria da 5,2 Ah, con autonomia fino a 50 km e ricarica in circa 3 ore. Numeri interessanti, da leggere però con il solito buon senso: peso del ciclista, salite, temperatura, pressione delle gomme e livello di assistenza possono cambiare parecchio il risultato su strada. Il motore offre tre livelli di assistenza alla pedalata, gestibili dal display LCD sul manubrio, dove si tengono d’occhio le informazioni principali durante la marcia.

Per l’uso urbano la promessa è semplice: meno fatica nelle ripartenze, tragitti casa-lavoro più regolari e qualche chilometro in più senza arrivare sudati. Le ruote da 16 pollici, in lega leggera forgiata secondo la descrizione del prodotto, montano pneumatici pensati anche per fondi non perfetti: pavé, strade rovinate, marciapiedi bassi. La città vera, insomma.

Pieghevole da 19 kg: tra auto, stazione e vita di tutti i giorni

Il punto forte resta la struttura pieghevole. Il telaio in magnesio monoblocco senza saldature, secondo quanto riportato da Lidl, punta a mettere insieme robustezza e peso contenuto. La bilancia segna circa 19 kg: non è una piuma, va detto, ma resta una soglia gestibile per chi deve sollevarla nel bagagliaio o accompagnarla per pochi metri in stazione. Si ripiegano pedali, telaio e manubrio, con una chiusura descritta come rapida e semplice.

La sella regolabile con tubo telescopico aiuta ad adattare la posizione a diverse altezze, mentre il cavalletto torna comodo nelle soste brevi, davanti al bar o all’ingresso dell’ufficio. In tempi di traffico, parcheggi pieni e trasporto pubblico non sempre puntuale, una bici elettrica Lidl con 50 km di autonomia può diventare una soluzione concreta. Non per tutti, certo. Ma per chi cerca un mezzo elettrico, pieghevole e ora più economico, l’offerta merita almeno uno sguardo.