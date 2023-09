Con Virgin Fibra hai 3 mesi GRATIS di Infinity+: attiva l'offerta

Stavi cercando una nuova offerta per la fibra e al contempo sei un grande amante di cinema e serie TV? Arriva l’offerta che sembra pensata proprio per te: scegliendo un abbonamento a Virgin Fibra puoi avere infatti tre mesi gratuiti di Infinity+, la piattaforma che include film e serie TV di ogni genere. Ti spieghiamo subito come funziona.

Virgin Fibra e Infinity+: come funziona?

Ecco tutto ciò che devi sapere su come ottenere i tuoi 3 mesi di Infinity+ senza alcun costo aggiuntivo. Tutto quello che devi fare è sottoscrivere abbonamento con Virgin Fibra entro il 30 settembre 2023.

Infinity+ ti offrirà l’accesso a migliaia di film, serie TV e cartoni animati, molti dei quali disponibili anche in lingua originale con sottotitoli. Puoi goderti questa vasta libreria su tutti i tuoi dispositivi abilitati. Inoltre, hai possibilità di vedere i grandi successi del cinema anche in qualità 4K. E con Premiere Infinity+, hai la possibilità di vedere in anteprima i film usciti di recente nelle sale cinematografiche.

Tempi di attivazione? Di solito, ci vogliono circa 10 giorni lavorativi dall’effettivo pagamento del contributo di attivazione per portare a termine l’attivazione. Appena l’offerta sarà attiva, riceverai una mail da parte di Virgin con un codice promozionale. Questo codice dovrà essere inserito entro il 31 dicembre 2023 sul sito di Infinity+ . Una volta completata la registrazione, potrai goderti i tuoi 3 mesi di Infinity+ gratuitamente.

L’offerta comunque non riguarda solo i 3 mesi di Infinity+ gratis. Include anche la connessione internet di Virgin Fibra in Fibra Pura FTTH, che rappresenta attualmente la migliore connessione disponibile per velocità e stabilità. Inoltre, riceverai gratuitamente e in modo permanente il modem Wi-Fi 6 di ultima generazione, senza doverlo restituire. Tutto questo senza vincoli di durata: puoi disdire quando vuoi, senza costi aggiuntivi o penali. Se non comunichi la tua intenzione di recedere, il contratto si rinnova automaticamente ogni mese.

Non farti sfuggire questa incredibile opportunità di ottenere 3 mesi di Infinity+ GRATIS con Virgin Fibra. Sei pronto a vivere un’esperienza di intrattenimento senza precedenti? Attiva subito l’offerta e inizia a godere dei migliori film e delle serie TV di successo.

