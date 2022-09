Con Woolsocks hai il cashback su migliaia di negozi e risparmi 300€ l'anno

In tempi in cui si cerca di trovare il risparmio in ogni piccolo angolo, un’applicazione come Woolsocks arriva nel momento migliore.

Scaricando adesso l’app gratuita e, registrandoti in meno di 2 minuti, hai la possibilità di accedere subito alle offerte di cashback di oltre 35.000 negozi in tutto il mondo: inoltre, collegando la tua banca e la carta di debito associata, il servizio ti offre una ricompensa aggiuntiva fino al 4% su tutti gli acquisti effettuati presso le marche popolari.

Come funziona Woolsocks, l’app che ti fa guadagnare sui tuoi acquisti

Woolsocks vuole essere molto di più di una semplice app che raccoglie offerte cashback. Insieme a questo, già di per sé molto interessante, hai a disposizioni diverse funzionalità finanziari intelligenti pensate per rendere la tua vita più semplice. Scaricando oggi stesso l’applicazione hai immediato accesso a:

I migliori strumenti per la gestione del tuo denaro

La possibilità di risparmiare denaro per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

Cancellare eventuali abbonamenti dimenticati con pochi click

Ricevere un rimborso fino al 35% di tutti i soldi che spendi

Effettuare donazioni gratuite verso le cause a cui tieni maggiormente

Tra i famosi marchi che puoi trovare all’interno di Woolsocks figurano brand come Starbucks, Booking.com, eDreams, Nike, LIDL, Vodafone, Vueling e molti altri ancora. Scarichi l’app adesso e dai subito un’occhiata a tutte le offerte cashback collegate con la possibilità di ricevere anche un rimborso sui tuoi acquisti che, nel corso di un anno, ti permetterà di risparmiare fino a 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.