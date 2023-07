Condividere DAZN con gli amici si può: c'è il piano Plus da 45,99€

Gli appassionati di sport conosceranno sicuramente DAZN, la piattaforma streaming focalizzata a 360 gradi sul mondo delle discipline sportive. Tutta la serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo e molto altro: questo è quanto ti aspetta nei piani STANDARD e PLUS, due tra i più venduti e disponibili – rispettivamente – a partire da 30,99 euro e 45,99 euro al mese.

Tutte le caratteristiche dei piani DAZN

Il piano più venduto è Standard, disponibile a partire 30,99 euro al mese. Include tutti gli sport disponibili su DAZN:

Tutte le partite di Serie A TIM e SERIE BKT

UEFA Europa League e UEFA Conference League

LaLiga EA Sports e calcio internazionale

Eurosport 1+2

UFC, Matchroom e Golden Boy

Con il piano Standard puoi registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea su una rete Internet domestica, con un massimo di due dispositivi contemporaneamente collegati alla stessa rete.

Per chi, invece, vuole condividere il proprio account con un altro utente che vive fuori dalla propria abitazione, c’è il piano Plus. Lo sport incluso è lo stesso del piano Standard (e quindi tutte le partite di Serie A TIM e Serie BKT, UEFA Europa League e UEFA Conference League, LaLiga EA Sports e calcio internazionale, Eurosport 1+2, UFC, Matchroom e Golden Boy) ma permette di registrare fino a sette dispositivi e di guardare in contemporanea su due reti Internet domestiche, per un massimo di due dispositivi al tempo stesso.

Il terzo piano disponibile è Start: a partire da 9,99 euro include il basket, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e altro. È possibile registrare fino a quattro dispositivi e guardare massimo due dispositivi in contemporanea su una sola rete Internet domestica.

