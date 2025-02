Condividi il tuo Wi-Fi con chi vuoi con l'Hotspot D-Link al minimo storico (-65%)

Per condividere la linea internet con i dispositivi di amici e parenti accanto a te, prova l’Hotspot Wi-Fi D-Link! Oggi questo gadget prezioso è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 44 euro con un mega sconto del 65%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Hotspot Wi-Fi D-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Hotspot Wi-Fi D-Link permette di collegare fino a 10 dispositivi Wi-Fi con elevate velocità di trasmissione dei dati in 4G. Per questo motivo è il compagno di viaggio ideale per le vacanze con la famiglia, i viaggi di lavoro e le riunioni.

Questo modello è sbloccato, quindi è compatibile con qualsiasi scheda USIM o micro-SIM. Inoltre, la tecnologia LTE CAT6 offre elevate velocità di download, fino a 300 Mbps, per sfruttare tutti i vantaggi della banda larga 4G del tuo gestore telefonico. In più puoi condividere facilmente fino a 64 GB di file utilizzando lo slot integrato per scheda micro-SD.

La sicurezza è sempre garantita in quanto è sempre protetto da una password personalizzabile, per consentirti di condividere il tuo hotspot privato solo con chi scegli tu.

Un’altra caratteristica importante è la sua potente batteria da 3000 mAh a lunga durata, che permette di condividere 4G fino a 14 ore. Allo stessto tempo, il cavo di ricarica micro-USB incluso consente la condivisione illimitata quando è connesso ad un computer per la ricarica.

Per finire, pesa solo 120 g e lo schermo OLED consente di visualizzare a colpo d’occhio fattori quali la potenza del segnale, lo stato del roaming, il gestore telefonico, il numero di dispositivi connessi e lo stato della batteria.

