Condizionatore fisso, portatile o senza tubo? Ho chiesto ad un tecnico di condizionatori e il migliore non è quello che pensavo

Quando ho chiesto consiglio a un tecnico che installa condizionatori da anni, mi aspettavo una risposta netta e veloce. Invece mi sono sentita rispondere con una domanda: quanto sono disposta a modificare la mia casa per avere davvero freddo? È da lì che è partito il confronto tra le tre soluzioni che quest’estate si contendono balconi e pareti: il condizionatore fisso, quello portatile con tubo e il raffrescatore senza tubo.

La prima opzione, quella classica, resta secondo il tecnico la più efficace in assoluto quando si tratta di raffreddare stanze di dimensioni generose. Un climatizzatore con unità interna ed esterna, come i modelli da 12.000 BTU oggi diffusi anche nella fascia con Wi-Fi integrato e gestibili da smartphone o tramite assistenti vocali come Alexa, garantisce una resa costante indipendentemente dalla temperatura esterna. Il prezzo da pagare, letteralmente, è quello dell’installazione: fori nel muro, unità esterna da posizionare e in alcuni condomini anche il permesso dell’assemblea.

Condizionatore fisso, portatile o senza tubo?

Chi non può o non vuole affrontare questo tipo di intervento si orienta spesso verso il condizionatore portatile, la soluzione di mezzo. Non richiede opere murarie, ma ha comunque bisogno di un tubo che porti l’aria calda verso l’esterno, in genere attraverso una finestra. Qui il tecnico è stato chiaro su un punto che raramente viene sottolineato nelle schede tecniche: la rumorosità.

Un compressore che lavora dentro la stanza si sente, soprattutto di notte, e modelli come i portatili capaci anche di funzionare come deumidificatori o ventilatori quando non serve raffreddare restano comunque più rumorosi di un classico split. Il posizionamento del tubo, poi, va curato con attenzione: se l’aria calda esterna riesce a rientrare nella stanza, buona parte dell’effetto rinfrescante va perso.

La terza categoria, quella dei raffrescatori senza tubo, è quella su cui il tecnico si è soffermato di più, forse perché è la più fraintesa. «Non chiamatelo condizionatore», ha detto quasi ridendo. Si tratta in realtà di un ventilatore a torre potenziato, che sfrutta l’evaporazione dell’acqua, spesso ghiacciata, contenuta in un vano interno per produrre una corrente d’aria più fresca rispetto a un ventilatore normale. Nessun foro nel muro, nessuna installazione, ma anche una capacità di raffreddamento non minimamente paragonabile a quella di un vero condizionatore, fisso o portatile che sia.

La sua conclusione, più che un consiglio univoco, è stata una specie di mappa: chi vive in una casa di proprietà e resta a lungo nella stessa abitazione dovrebbe orientarsi sul fisso, chi cambia spesso casa o vive in affitto può accontentarsi del portatile accettandone i limiti acustici, mentre il raffrescatore senza tubo resta utile solo come integrazione, magari in una stanza piccola o durante le ore più calde della giornata. Non esiste insomma un vincitore assoluto, ma solo la soluzione più adatta a come si vive la propria casa.