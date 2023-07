Condizionatore portatile Electrolux, sconto di 300€: ADDIO CALDO AFRICANO (Amazon)

Se stai cercando una soluzione per rinfrescare gli ambienti della tua casa o del tuo ufficio in modo efficiente ed ecologico, l’Electrolux EXP26U339AW è ciò che fa per te. Questo condizionatore portatile ti offre un comfort ottimale grazie alle sue funzionalità avanzate e all’utilizzo del gas ecosostenibile R290. Scegli la praticità, la versatilità e l’efficienza energetica di Electrolux per goderti il massimo comfort durante tutto l’anno e prendilo adesso su Amazon a soli 379€. Risparmierai ben 300€ (44% di sconto) e risolverai ogni problema di caldo in casa. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Design leggero e compatto, aria super fresca

Una delle caratteristiche distintive di questo condizionatore è il suo design leggero e compatto. La sua forma elegante e la colorazione bianca lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, senza essere ingombrante o invasivo. Potrai spostarlo con facilità da una stanza all’altra, godendo del massimo comfort ovunque tu desideri.

La classe di efficienza energetica A di questo condizionatore non è l’unica caratteristica eco-friendly che offre. Grazie all’utilizzo del gas refrigerante R290, l’Electrolux EXP26U339AW si impegna a ridurre il suo impatto ambientale. Il gas R290 è noto per la sua bassa emissione di CO2, contribuendo così a preservare l’ambiente e a ridurre il riscaldamento globale.

Con una potenza di raffreddamento adeguata per ambienti fino a una certa metratura, il condizionatore portatile Electrolux offre una freschezza rilassante e un clima confortevole durante i giorni più caldi.

Puoi regolare la temperatura, la velocità della ventola e altre funzioni direttamente dal pratico pannello di controllo o tramite il telecomando incluso, permettendoti di personalizzare l’esperienza di raffreddamento in base alle tue preferenze. Con il kit di finestra incluso, potrai facilmente adattarlo a finestre scorrevoli o finestre a battente, senza necessità di alcun intervento murario.

Inoltre, grazie alla funzione di programmazione, puoi impostare il condizionatore per accendersi o spegnersi automaticamente secondo le tue esigenze, risparmiando energia e denaro. Anche in fase di acquisto, visto che oggi puoi comprarlo su Amazon a metà prezzo, ovverosia a 379€ col 44% di sconto e e spedizioni gratis.

