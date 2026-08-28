Il caldo non ha tregua ma Lidl ha la soluzione e costa meno di quanto immagini

Il caldo estivo non dà tregua e in tanti cercano un modo rapido per rendere casa più vivibile, soprattutto nelle ore serali. Nei punti vendita Lidl arriva per un periodo limitato il condizionatore portatile TRONIC TLK 7000 C2 a 129 euro: una soluzione pensata per chi vuole rinfrescare camere e piccoli ambienti senza montare un impianto fisso.

Lidl abbassa il prezzo: il condizionatore portatile arriva a 129 euro

L’offerta riguarda il condizionatore mobile TRONIC TLK 7000 C2, che secondo il volantino della catena sarà venduto da Lidl a 129 euro. Il prezzo è più basso di 20 euro rispetto al listino abituale di 149 euro. Una differenza che, nella fascia dei climatizzatori portatili economici, può pesare parecchio.

Come spesso succede con le promozioni non alimentari di Lidl, la disponibilità sarà temporanea e legata alle scorte dei singoli negozi. Non è quindi un prodotto da trovare sempre sugli scaffali, ma una classica proposta da volantino. E arriva proprio nei giorni in cui le temperature restano alte e molte case diventano difficili da sopportare, soprattutto la sera.

Il modello non sarebbe stato realizzato in esclusiva per Lidl. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata olandese, si tratta di un apparecchio white label, venduto con caratteristiche simili anche con altri marchi, tra cui Comfee e Silvercrest. In parole semplici: una tecnologia già vista sul mercato, proposta però a un prezzo più basso.

“Per una camera da letto può essere una buona soluzione”, ha raccontato un addetto vendita citato in modo informale da alcuni clienti sui forum dedicati alle offerte. Non è un impianto professionale, certo. Ma non è nemmeno un semplice ventilatore.

Rinfresca, ventila e toglie umidità: tre usi in un solo apparecchio

Il TRONIC TLK 7000 C2 offre tre modalità: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione. È uno dei punti più interessanti dell’offerta, perché permette di usarlo anche quando non serve abbassare molto la temperatura, ma basta muovere l’aria o togliere un po’ di umidità dalla stanza.

La funzione deumidificatore può fare la differenza nella percezione del caldo. Nei giorni afosi, infatti, anche una temperatura non altissima può diventare pesante proprio per l’umidità. Secondo le specifiche del prodotto, il dispositivo può rimuovere fino a 1,5 litri di umidità all’ora. Un dato da valutare sempre in base alla grandezza della stanza e alle condizioni dell’ambiente.

La temperatura si può regolare da 16 a 31 gradi Celsius, con comandi sul touchscreen integrato o tramite il telecomando incluso nella confezione. C’è anche la funzione di oscillazione, utile per distribuire l’aria fresca in modo più omogeneo, senza spararla sempre nello stesso punto.

Presente anche il timer programmabile fino a 24 ore. Più che un dettaglio tecnico, una comodità concreta: si può far partire il climatizzatore prima di rientrare a casa oppure lasciarlo acceso per un po’ prima di andare a dormire. D’estate, sono piccole cose che contano.

Va bene per camere e piccoli spazi, non per tutta la casa

Il condizionatore portatile venduto da Lidl è indicato per ambienti tra 30 e 45 metri cubi. Detto in modo più semplice: una camera da letto, uno studio, una piccola stanza per lo smart working o un monolocale compatto. Non un grande soggiorno aperto sulla cucina.

La potenza dichiarata è di 7000 BTU, un valore tipico dei climatizzatori mobili pensati per stanze non troppo grandi. In un ambiente ben chiuso, con tapparelle abbassate nelle ore più calde e il tubo di scarico montato nel modo giusto, può dare un sollievo reale. Se invece la stanza è ampia, molto esposta al sole o con le porte lasciate aperte, il rendimento scende.

È il limite comune di quasi tutti i condizionatori portatili economici. Non nascono per sostituire un impianto fisso multisplit e non servono a raffrescare tutta la casa. Rendono meglio se usati con criterio, nella stanza in cui si dorme o si lavora per diverse ore.

Per chi vive in affitto, però, il vantaggio è chiaro. Non servono lavori, non bisogna intervenire sulla facciata e l’apparecchio si può spostare da una stanza all’altra. Bastano una finestra adatta e una presa elettrica vicina.

Accessori inclusi e scorte a rischio: perché può finire in fretta

Nella confezione del TRONIC TLK 7000 C2 ci sono gli accessori principali per iniziare a usarlo subito: un tubo di scarico dell’aria da 1,5 metri, un raccordo, un filtro dell’aria rimovibile e il materiale per sigillare finestre a ribalta o ad apertura tradizionale. Un dettaglio non secondario, perché in altri casi alcuni pezzi vanno comprati a parte.

Il tubo di scarico resta fondamentale. Un climatizzatore portatile, per funzionare bene, deve mandare fuori l’aria calda prodotta durante il raffreddamento. Se la finestra non viene chiusa e sigillata correttamente, una parte del calore rientra nella stanza e l’efficacia cala.

Negli ultimi anni l’interesse per questi prodotti è cresciuto in molti Paesi europei. Pesano l’aumento delle giornate calde e, in diversi edifici, la difficoltà di montare climatizzatori fissi. Molte famiglie cercano soluzioni meno costose, immediate, da usare magari solo nelle settimane più dure.

Per questo l’offerta Lidl a 129 euro potrebbe durare poco. Le promozioni sui piccoli elettrodomestici stagionali, soprattutto quando arrivano durante un’ondata di caldo, tendono a esaurirsi rapidamente nei negozi più frequentati. Chi cerca un condizionatore portatile economico per una stanza piccola farebbe bene a controllare disponibilità e caratteristiche nel punto vendita più vicino, senza aspettare troppo.