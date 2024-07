Condizionatore portatile SCONTATISSIMO AL 40%: oggi RISPARMI 170 EURO

Vuoi combattere il caldo di questi giorni e goderti un pò di aria fresca in casa senza spendere un capitale? Allora sfrutta subito la mega offerta di Amazon sul Condizionatore Portatile Midea, oggi disponibile a soli 249 euro con un mega sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Condizionatore Portatile Midea: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Condizionatore Portatile Midea è un gioiellino che in questa calda stagione estiva può davvero svoltarti la vita in casa.

È dotato di un potente compressore ad alta efficienza che permette di raffreddare in maniera super veloce la stanza o l’ufficio con consumi elettrici contenuti. Nello specifico è indicato per ambienti di 33 metri quadrati con una capacità di raffreddamento di 10000BTU/H.

Oltre ad operare come condizionatore, questo modello dispone anche di altre funzionalità come quella di ventilatore, con 3 velocità del vento, e quella deumidificatore con capacità di deumidificazione giornaliera pari a 72 litri.

Inoltre potrai sfruttare una serie di modalità per rendere l’utilizzo di questo dispositivo ancora più efficiente: la temporizzazione 24H evita i consumi energetici causati dalla dimenticanza di spegnere il condizionatore quando si esce, la Modalità Sleep regola automaticamente la temperatura ottimale durante il sonno, mentre la funzione “Follow Me” rileva la temperatura intorno al telecomando per mantenerti sempre fresco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.