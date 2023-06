Condizionatore SMART portatile Electrolux: sconto BOMBA di 300€ su Amazon

L’Electrolux EXP26U339AW è un condizionatore portatile di alta qualità progettato per offrire comfort e freschezza in qualsiasi ambiente. Con il suo design bianco, leggero e compatto, si adatta facilmente a diversi spazi e stili di arredamento. Compralo oggi stesso su Amazon col 43% di sconto, ovverosia a 399€ anziché al prezzo di listino di 699€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Electrolux, e dici addio al caldo in casa

Questo condizionatore portatile utilizza il gas ecosostenibile R290, che è noto per il suo basso impatto ambientale. Grazie alla sua classe di efficienza energetica A, il condizionatore offre prestazioni efficienti ed energetiche, contribuendo a ridurre il consumo di energia e a risparmiare sui costi di funzionamento.

Dotato di una serie di funzioni intelligenti, l’Electrolux EXP26U339AW offre un controllo preciso della temperatura e del flusso d’aria. Puoi regolare facilmente le impostazioni desiderate tramite il pannello di controllo o utilizzare la comoda funzione di controllo remoto per gestire il condizionatore da qualsiasi punto della stanza.

La modalità di raffreddamento rapido ti consente di abbassare rapidamente la temperatura desiderata per ottenere un comfort immediato, mentre la modalità di sonno intelligente regola automaticamente le impostazioni per garantire una temperatura ideale durante la notte.

Questo condizionatore portatile è dotato anche di una funzione di deumidificazione che aiuta a ridurre l'umidità e a migliorare la qualità dell'aria all'interno dell'ambiente. Grazie alle sue ruote e al manico integrato, puoi spostare facilmente il condizionatore da una stanza all'altra senza sforzo. Inoltre, la sua installazione è semplice e non richiede lavori di montaggio complessi.

