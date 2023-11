OFFERTA IMPERDIBILE: Confezione con 3 veicoli Disney Pixar Cars a soli 22 euro!

Festeggia i 100 anni di esistenza di Walt Disney su Amazon, con questa splendida offerta che farà felice chi ama il cartone animato Cars, della Pixar. La confezione contenente tre protagonisti del fortunato franchise su 4 ruote – Saetta McQueen, Cricchetto e Sceriffo – solo ora lo paghi 22,99 euro grazie allo sconto del 6%! Ideale per i bambini da 3 anni in su! Realizzati in metallo, nei minimi dettagli, garantiti da un marchio come Mattel.

Acquista la fantastica confezione con tre Cars

Come detto, il set include tre personaggi famosi del film Disney Pixar Cars, forse i più amati in assoluto: Saetta McQueen, Cricchetto e Sceriffo. Sono realizzati in scala 1:55 in metallo, presentando dettagli di design autentici tratti dai film Cars. I bambini si divertiranno a ricreare le scene di Cars e a inventare nuove storie. Il primo episodio è stato lanciato nel 2006, protagonista Saetta McQueen, un’automobile da corsa decisa a partecipare alla prestigiosa Piston Cup. Così parte alla volta della California, ma lungo la leggendaria Route 66 si imbatte nella cittadina di Radiator Springs, dove fa la conoscenza di alcuni dei suoi abitanti a quattro ruote. Seguiranno altri due episodi, nel 2011 e 2017.

Unisciti a Saetta McQueen, Cricchetto e al resto dei veicoli di Cars che puoi acquistare successivamente. Con un’ampia gamma di personaggi, piste e tantissima varietà di gioco, come il cambio colore e i veicoli parlanti, i bambini possono ricreare le loro scene preferite o crearne di nuove. Che si tratti di gareggiare per l’ambita Piston Cup o di esplorare Radiator Springs, i personaggi preferiti di Cars sono pronti a scatenarsi. Questo acquisto può quindi dare il via a tanto divertimento, acquistando altri gadget legati al fortunato Franchise.

Dunque, ricapitolando, la confezione contenente tre protagonisti del fortunato franchise su 4 ruote Cars della Disney Pixar – Saetta McQueen, Cricchetto e Sceriffo – ora la paghi solo 22,99 euro grazie allo sconto del 6%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.