Confezione Pellini Luxury Coffee da 120 Capsule compatibile Nespresso a un prezzo IMBATTIBILE: solo POCHI PEZZI

Occasione imperdibile per gli amanti del buon caffè: 4 Astucci da 30 Capsule (Totale 120 Capsule) Pellini Luxury Coffee Supremo Caffè Arabica 100%, in formato Capsule Compatibili Nespresso, compostabili e autoprotette, oggi li paghi solo 27,49 euro, grazie allo sconto del 24%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Pellini Luxury Coffee Supremo: le caratteristiche

Le capsule compostabili PELLINI compatibili con il sistema Nespresso sono realizzate in materiale organico proveniente dalla fermentazione di vegetali come canna da zucchero, patate, mais, ecc. Sono inoltre certificate da OK Compost. Autoprotette: barrierate e capaci di conservare tutta la fragranza e il gusto del caffè. Capsule compatibili con macchine Nespresso certificato dall’Istituto Hanse Control Germania.

Pack certificato FSC con carta proveniente solo da fonti sostenibili e rinnovabili. Una prestigiosa collezione di capsule 100% compostabili e autoprotette che non necessitano il sovraincarto di plastica così da salvaguardare l’ambiente delle miscele di caffè PELLINI più pregiate. Aroma 100% Arabica, per veri intenditori.

Quattro Astucci da 30 Capsule (Totale 120 Capsule) Pellini Luxury Coffee Supremo Caffè Arabica 100%, in formato Capsule Compatibili Nespresso, compostabili e autoprotette, oggi li paghi solo 27,49 euro, grazie allo sconto del 24%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.