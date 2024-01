Connessione a casa TOP con questo router TP-Link

La connessione di casa, se non gestita in modo corretto, può non funzionare sempre come dovrebbe. Esiste però una soluzione: l’acquisto di un router di livello con caratteristiche tecniche al top. Se però il problema è il budget, bisogna scovare i prodotti giusti: ecco il router TP-Link che non solo vi farà risparmiare, ma è compatibile con lo standard Wi-Fi 6 e integra molte funzionalità avanzate. Il prezzo? Solo 44,99€! Lo sconto Amazon di oggi è del 10%. Approfittane subito e non te ne pentirai!

Il router TP-Link di fascia media che stupisce

Come detto in apertura, per migliorare la connessione casalinga, è necessario affidarsi ai prodotti giusti. In questo campo, esistono centinaia di alternative che, non sempre, fanno al caso proprio.

TP-Link è riuscita a trovare un equilibrio perfetto tra prezzo/prestazioni e possibilità di espandere facilmente la rete. Proprio per questa ragione, il dispositivo di cui vi parliamo oggi, è senza dubbio uno di quei prodotti in grado di accontentare anche i clienti più esigenti.

Ecco quindi il router TP-Link Archer AX18: un device Wi-Fi 6 con tutto ciò che serve per sfruttare al meglio la connessione di casa.

Il dispositivo è compatibile con il Wi-Fi AX fino a 1500 Mbps: ottima velocità se consideriamo il prezzo e le connettività odierne. Il router ha ben 4 antenne esterne e altre interne per diffondere in modo ottimale la connettività in casa. Oltre questo, si imposta molto facilmente attraverso l’app Theter disponibile su Play Store e AppStore. Per questa ragione, è un prodotto davvero alla portata di tutti: può essere installato con il semplice utilizzo dello smartphone. La procedura è facilissima e non richiede alcuna conoscenza tecnica.

Grazie ai sistemi TP-Link, in caso di necessità, sarà possibile gestire senza sforzi dispositivi come i repeater Wi-Fi Mesh per migliorare la connettività Wi-Fi nel luogo in cui lo si installa.

Insomma, si tratta di un router TP-Link da vero affare! Il motivo? Il prezzo! Costa solo 44,99€ grazie allo sconto Amazon di oggi del 10%. Approfittane subito e porta a casa un super prodotto!

