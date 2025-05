Connessione affidabile in tutta casa con il Router Tenda scontatissimo al -30%

È ora di portare a casa un dispositivo incredibilmente performante, pratico e soprattutto super scontato. Il Tenda 4G03 Pro, uno dei router portatili più apprezzati, è disponibile su Amazon a un prezzo shock di soli 31,35€ con uno sconto del 30%. Questa è l’opportunità perfetta per chi cerca una soluzione di connettività versatile e adatta a ogni situazione, senza rinunciare alla qualità.

Router Tenda 4G03 Pro: modalità di installazione e funzionalità

Il Tenda 4G03 Pro è il compagno ideale per chi vuole una connessione affidabile ovunque. Con una configurazione immediata, basta inserire una scheda NANO SIM e collegare l’alimentazione per iniziare a navigare alla velocità del 4G LTE, con download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps. Inoltre, la rete Wi-Fi a 2,4 GHz raggiunge i 300 Mbps, consentendo di connettere contemporaneamente diversi dispositivi, come smartphone, laptop e tablet, senza alcuna interruzione.

Una delle caratteristiche che rende questo router irresistibile è la sua compatibilità con power bank. Grazie al supporto per alimentazione a doppio voltaggio (9V/5V), potrai utilizzarlo anche lontano da prese elettriche, rendendolo perfetto per i viaggiatori, i pendolari o chi ha bisogno di una connessione stabile in situazioni di emergenza. Il cavo USB a DC incluso nella confezione ne facilita ulteriormente l’utilizzo in mobilità.

Nonostante le dimensioni ultracompatte, il Tenda 4G03 Pro non sacrifica nulla in termini di prestazioni. È dotato di due antenne esterne per la connessione 4G/3G e due antenne Wi-Fi integrate, che garantiscono un segnale stabile e affidabile. Inoltre, le due porte LAN/WAN Fast Ethernet permettono di collegare dispositivi via cavo per un utilizzo ancora più versatile.

Un altro punto di forza di questo router è il sistema integrato di monitoraggio della rete, che effettua riparazioni automatiche in caso di problemi. Questa funzionalità garantisce continuità di servizio anche in condizioni critiche, rendendolo un prodotto su cui contare in ogni momento. Non dimentichiamo che il Tenda 4G03 Pro supporta gli standard wireless 802.11n, 802.11b e 802.11g, assicurando compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Per chi cerca una soluzione di connettività mobile affidabile, economica e facile da usare, il Tenda 4G03 Pro è la scelta giusta. Che tu abbia bisogno di una rete temporanea, di un backup per la connessione di casa o di una soluzione pratica per i tuoi viaggi, questo router è in grado di soddisfare ogni esigenza. Non lasciarti sfuggire questa occasione irripetibile e approfitta subito dello sconto del 30% su Amazon per acquistarlo a soli 31,35€. Ordinalo ora e goditi una connessione senza limiti!

