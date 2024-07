CONNESSIONE al top in tutta casa con il Router Xiaomi a SOLI 16 EURO

La connessione a casa è lenta e sempre poco stabile? Abbiamo la soluzione ideale che fa per te! Si tratta dello Xiaomi Mi Router 4C, oggi disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Mi Router 4C: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Mi Router 4C è un gadget tech perfetto se vuoi avere una connessione sempre stabile e velocissima in tutta casa.

Le 4 antenne omnidirezionali esterne con un guadagno del segnale di 5 dBi possono potenziare in modo efficace il relativo effetto per migliorare le prestazioni di trasmissione e possono essere utilizzate facilmente in vari ambienti reali complessi.

Inoltre, con una memoria fino a 64MB, la trasmissione dei dati è più stabile per garantire il comportamento regolare di un maggior numero di funzioni e la connettività stabile di più dispositivi intelligenti. Basti pensare che hai la possibilità di collegare fino a 64 dispositivi per creare una rete più ampia che mai.

Anche la sicurezza è sempre garantita in quanto questo modello può avvisarti quando un nuovo dispositivo si connette alla rete. Se un dispositivo sospetto tenta di connettersi alla rete, a seconda del livello di sicurezza, verrà bloccato oppure verrà richiesto di aggiungerlo alla lista nera.

Per finire, potrai gestire tua rete domestica in qualsiasi momento tramite l’app Mi WiFi, per controllare lo stato della rete anche quando sei fuori casa.

