Connessione iper veloce in tutta casa con il Router Mesh TP-Link a 100€ in meno

La connessione a casa è spesso lenta e instabile? Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi! Si tratta del Router Mesh WiFi TP-Link WiFi 7 Deco, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gi articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Router Mesh WiFi TP-Link WiFi 7 Deco: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router Mesh WiFi TP-Link WiFi 7 Deco è un dispositivo di ultimissa generazione che offre una connessione internet impeccabile in ogni angolo di casa.

Innanzitutto dispone del rivoluzionario standard Wi-Fi 7 802.11be, in grado di sfruttare tecnologie come Multi-link Operation e 4K-QAM e sbloccare la nuova banda 6GHz e i canali 320MHz per connessioni altamente stabili e reattive in ambienti ad alta densità di client e dispositivi IoT.

Nello specifico, la Multi-Link Operation consente ai dispositivi Wi-Fi di inviare e ricevere contemporaneamente dati su diverse bande, mentre la modulazione 4K-QAM permette di trasformare i dati in onde radio aumentando la velocità, e Multi-RU consente ad un singolo utente di sfruttare in contemporanea più unità di risorse di rete.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà seguire le istruzioni dell’app Deco, disponibile per dispositivi Android e iOS. Tramite app puoi visualizzare i dispositivi connessi e sfruttare le funzionalità avanzate della rete per assegnare priorità di banda a determinati dispositivi o applicazioni con QoS, creare una Rete Guest e impostare una rete Wi-Fi separata dedicata ai dispositivi IoT.

Oggi il Router Mesh WiFi TP-Link WiFi 7 Deco è disponibile su Amazon a soli 299 euro grazie ad un mega sconto del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gi articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.