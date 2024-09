Connessione sempre velocissima con il Router WiFi 6 TP-Link scontato al -44%

La connessione internet di casa spesso salta o fa capricci? Abbiamo la soluzione migloiore per te! Si tratta del Router WiFi 6 Mercusys TP-Link, oggi disponibile su Amazon a soli 44 euro con uno sconto bomba del 44%.

Router WiFi 6 Mercusys TP-Link: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Router WiFi 6 Mercusys TP-Link è in grado di fornire connessioni Wi-Fi simultanee ultra rapide con ampia copertura del segnale e prestazioni estremamente efficienti in ogni angolo di casa.

Innanzitutto lo standard Wi-Fi 6 – 802.11ax implementa nuove tecnologie per gestire traffico dati ad alta intensità, raggiungendo velocità elevatissime. Allo stesso tempo la tecnologia Smart Connect permette di combinare le due bande per consentire ai dispositivi di connettersi sempre alla banda dalle migliori prestazioni.

Un’altra specifica importante è la tecnologia Beamforming che concentra il segnale nei punti della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi evitando dispersioni e migliorando l’efficienza e la velocità dell’intera rete.

Con questo router avrai anche un forte risparmio in bolletta in quanto sfrutta la tecnologia Target Wake Time che è in grado di ridurre i consumi energetici dei dispositivi connessi alla rete mettendoli in pausa nei momenti di attesa tra gli stream.

Per finire, la sicurezza è sempre garantita grazie alla Crittografia WPA3 che impedisce l’intrusione di altri dispositivi nella rete, proteggendo i tuoi dati anche in caso di crackaggio della sessione.

