Connessione senza limiti con il router 4G Tenda in promozione bomba (-33%)

La soluzione per migliorare la tua connessione domestica o in ufficio è rappresentata al router Tenda 4G06. Grazie all’offerta attuale, puoi acquistarlo a soli 46,99€, risparmiando ben il 33% rispetto al prezzo originale di 69,99€. Questo router 4G LTE rappresenta la scelta ideale per chi desidera una connessione affidabile e senza cablaggi complessi. Scopri l’offerta su Amazon e approfitta di questa occasione unica.

Potenza e versatilità in un unico dispositivo

Il Tenda 4G06 non è solo un router, ma un vero e proprio hub tecnologico pensato per semplificarti la vita. Con una velocità di download fino a 150 Mbps e la possibilità di connettere fino a 32 dispositivi contemporaneamente, è perfetto per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia o di un piccolo ufficio. La compatibilità con le SIM di oltre 135 paesi lo rende una soluzione versatile e ideale anche per chi viaggia frequentemente.

Un altro punto di forza è la presenza di porte RJ11, che ti consentono di collegare telefoni fissi tradizionali per effettuare chiamate vocali mentre navighi su internet. La copertura Wi-Fi è garantita dalla tecnologia Beamforming+ e dalle antenne ad alto guadagno sulla banda 2.4 GHz, che assicurano un segnale stabile e potente in ogni angolo della casa.

Installazione semplice e gestione intuitiva

Con il Tenda 4G06, la configurazione è un gioco da ragazzi. Grazie al sistema plug & play, il dispositivo è pronto all’uso in pochi minuti. Puoi gestire le impostazioni comodamente tramite un’app dedicata o un’interfaccia web intuitiva. Inoltre, se desideri tenere sotto controllo il consumo dei dati, il router ti permette di impostare limiti mensili con disconnessione automatica al raggiungimento della soglia. Una funzionalità pensata per garantirti massima tranquillità e controllo.

Il design compatto e minimalista del Tenda 4G06, in un elegante bianco, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che lavorativo. È la soluzione ideale per chi vive in zone con infrastrutture internet limitate, dove la rete 4G LTE rappresenta l’unica alternativa valida per una connessione stabile e veloce.

Questo router è coperto da una garanzia di 3 anni e offre un servizio clienti dedicato, pronto a rispondere a qualsiasi tua necessità tecnica. Non lasciarti sfuggire questa occasione: il Tenda 4G06 è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 46,99€ con un super sconto del 33%. Un investimento contenuto per una connessione senza compromessi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.