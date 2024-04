Connessione top IN TUTTA CASA con il Router TP-Link in PROMO SPECIALE

Assicurati una connessione rapida e super stabile in ogni angolo di casa con il Router TP-Link TL-MR105! Oggi è disponibile su Amazon a soli 46 euro con uno sconto bomba del 22%.

Router TP-Link TL-MR105: connessione al top in tutta casa

TL-MR105 è il Router 4G di TP-Link che permette di sfruttare una semplice SIM Card per creare una rete domestica stabile e potente. Ideale per la casa, l’ufficio e anche per attività commerciali senza linea fissa!

La modalità di utilizzo è semplicissima: basta inserire una Nano SIM Card, accendere il dispositivo, sbloccare il PIN e, se necessario, scegliere il profilo del tuo Operatore. Così facendo in pochi secondi sarai pronto a navigare sulla rete 4G con velocità fino a 150Mbps.

Questo dispositivo permette di creare una rete Wi-Fi stabile e performante con velocità fino a 300Mbps in 2.4GHz, in grado di connettere simultanemente fino a 32 dispositivi wireless.

TL-MR105 è un dispositivo estremamente versatile che offre prestazioni di connessione stabili in ogni tipo di scenario applicativo: nella tua abitazione principale, in una seconda casa, in vacanza o in una piccola attività commerciale, puoi creare la tua rete con una semplice Nano SIM Card.

In più il router è dotato di 1 porta LAN e 1 porta LAN-WAN Fast Ethernet per collegare dispositivi cablati come PC Desktop, Smart TV, registratori di cassa e molto altro.

