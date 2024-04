Connessione VELOCISSIMA con il Ripetitore WiFi TP-Link in OFFERTA BOMBA

Hai problemi di linea in alcune zone della casa? La tua connessione spesso si interrompe? Per risolvere il problema approfitta della mega offerta sul TP-Link Ripetitore WiFi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto del 14%.



TP-Link Ripetitore WiFi: funzionalità e modalità di utilizzo

Il segnale wireless del router è debole e non riesce a raggiungere alcune zone della casa? Per risolvere il problema puoi abbinare al router un TP-Link Ripetitore WiFi.

Il dispositivo supporta connessioni Wi-Fi Dual Band AC1200, fino a 867Mbps in 5GHz e 300Mbps in 2.4GHz. Sfrutta la banda 5GHz per attività ad alta intensità come streaming 4K e gaming online, la banda 2.4GHz invece è ideale per le attività di navigazione quotidiane.

Grazie alla modalità High Speed, questo modello sfrutta entrambe le bande per aumentare la velocità di trasmissione dati, ideale per attività ad alta intensità come streaming HD e gaming online.

Inoltre la tecnologia TP-Link OneMesh permette di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale. Abbina il ripetitore ad un Router o Modem Router TP-Link dotato di supporto OneMesh per sfruttare da subito tutti i vantaggi di una rete senza interruzioni.

L’installazione è semplicissima: il tasto WPS permette di replicare in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router, mentre lo smart LED rileva la potenza del segnale sorgente per aiutarti a posizionare correttamente il dispositivo in modo da ottenere i migliori risultati.

Oggi il TP-Link Ripetitore WiFi è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto del 14%.

