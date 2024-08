Connessione VELOCISSIMA con il Router Amazon eero a PREZZO MINI (-25%)

A casa la tua rete internet spesso è lenta o instabile? Per risolvere il problema ed avera sempre una connessione al top in qualsiasi angolo dell’appartamento, prova ad utilizzare il Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero! Oggi è disponibile a soli 59 euro con uno sconto bomba del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è liitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero è un dispositivo tech che ottimizzerà la connessione a casa o in ufficio, garantendoti prestazioni al top.

Questo modello si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 140 metri quadrati, raggiungendo anche gli angoli più lontani. Inoltre la compatibilità con il tuo provider di servizi Internet è davvero estesissima quindi potrai utilizzarlo davvero dappertutto senza alcun problema.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai e l’attivazione avviene in pochissimi minuti in quanto basterà scaricare l’app eero che ti guiderà nella configurazione e ti consentirà di gestire e controllare la tua rete ovunque tu sia, anche da remoto.

Il dispositivo si contraddistingue, inoltre, per la tecnologia TrueMesh che è in grado di indirizzare il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Questo vuol dire che potrai sfruttare un WiFi sempre perfetto per riprodurre contenuti in streaming, giocare e lavorare da qualsiasi punto della casa.

Oggi il Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero è disponibile a soli 59 euro con uno sconto bomba del 25%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è liitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.