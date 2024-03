Connetti il tuo pc OVUNQUE TU SIA con l'Adattatore bluetooth a SOLI 17 EURO

Se lavori spesso fuori casa ed hai bisogno di una connessione sempre stabile e veloce, abbiamo uno strumento perfetto che ti svolterà la vita! Si tratta dell’Adattatore Bluetooth 5.4 USB per PC UGREEN, oggi disponibile su Amazon a soli 17 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Adattatore Bluetooth 5.4 USB per PC UGREEN: modalità di utilizzo

L’Adattatore Bluetooth 5.4 USB per PC UGREEN è dotato del più recente chip Bluetooth che fornisce una maggiore velocità di trasferimento dei dati e un minore consumo energetico. La nuova e migliorata tecnologia del chip Bluetooth 5.4 rende la comunicazione più sicura e protegge i dati personali, perfetta per il vostro computer.

È dotato di un’antenna 2dBi ad alta potenza con una portata di trasmissione fino a 120 M. Per migliorare la trasmissione e la ricezione del segnale, l’antenna può essere anche ruotata secondo le proprie esigenze.

Il dispositivo è progettato per Windows 11, 10, 8.1. La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzionalità Plug&Play per la quale non è necessaria l’installazione di driver. In più, grazie ad un’anti-interferenza più forte, può consentire di ridurre notevolmente la possibilità di disconnessioni Bluetooth in ambienti complessi.

Per finire, l’adattatore garantisce la connessione simultanea di un massimo di 5 diversi tipi di dispositivi Bluetooth, come Mouse/tastiera/smartphone/cuffie/controller PS4 Bluetooth e così via. Ricorda, però, che puoi utilizzare contemporaneamente un solo dispositivo audio Bluetooth (cuffie/altoparlanti) dello stesso tipo.

