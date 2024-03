Connetti PIU' DI 100 DISPOSITIVI con il Router Amazon eero in SCONTO BOMBA

Se hai bisogno di una connessione super potente per centinaia di dispositivi, sfrutta la mega offerta Amazon sul suo router di ultima generazione. Si tratta del Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E, oggi disponibile a soli 204 euro con un maxi sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero unica, approfittane il prima possibile!

Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E: speficiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E è un vero e proprio concentrato di potenza adatto ad uffici o postazioni di lavoro multidispositivo.

Questo dispositivo è l’ultimo modello del suo genere ed offre velocità elevate e l’accesso diretto alla nuova banda 6 GHz con i dispositivi Wi-Fi 6E, riducendo la latenza di rete. In più supporta velocità di rete fino a 2,3 Gbps, quando si utilizzano dispositivi client cablati (fino a un gigabit) e wireless (fino a 1,3 Gbps).

È in grado di supportare oltre 100 dispositivi connessi e offre una copertura di rete fino a 190 m². Inoltre la tecnologia brevettata TrueMesh di eero instrada il traffico in modo intelligente, per ridurre le interruzioni della connessione e i punti in cui il segnale non arriva.

L’app eero ti guida nella configurazione semplicissima e ti consente di gestire la tua rete da qualsiasi luogo. Anche L’assistenza clienti eero è sempre al tuo fianco: un team di esperti è a tua disposizione e sarà felice di aiutarti per risolvere efficacemente ogni problema.

Oggi il Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E è disponibile su Amazon a soli 204 euro con un maxi sconto del 14%. L’occasione è davvero unica, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.