Connettività per oltre 150 dispositivi con il sistema WiFi Mesh Mercusys in sottocosto

Il sistema WiFi Mesh Mercusys TP-Link Halo rappresenta una soluzione di grande valore per chi cerca di ottimizzare la propria connessione domestica. Disponibile su Amazon ad un prezzo speciale di 119,99 euro, con uno sconto dell’8%, questo dispositivo si distingue per caratteristiche tecniche avanzate e un rapporto qualità-prezzo davvero interessante.

Una connessione stabile e veloce per tutta la casa

Il Mercusys Halo H3000X offre prestazioni eccellenti grazie alla tecnologia WiFi 6 dual band, capace di raggiungere velocità combinate fino a 3.000 Mbps. La banda a 5 GHz garantisce una velocità di 2.402 Mbps, mentre quella a 2,4 GHz offre fino a 574 Mbps. Questi numeri si traducono in un’esperienza di navigazione fluida, ideale per lo streaming in alta definizione e per il gaming senza interruzioni.

Un altro punto di forza è la copertura, che si estende fino a 650 metri quadrati, eliminando efficacemente le zone morte del segnale. Inoltre, il sistema supporta oltre 150 dispositivi connessi contemporaneamente, rendendolo perfetto per le famiglie numerose o per ambienti ricchi di dispositivi smart.

Design compatto e facilità di gestione

Il pacchetto include tre unità dal design elegante e compatto. Ogni unità è dotata di tre porte Ethernet Gigabit, ideali per chi necessita di connessioni cablate ad alta velocità, come per console di gioco o PC desktop.

La gestione del sistema è semplice e intuitiva grazie all’app MERCUSYS, che consente di configurare e monitorare la rete in pochi passaggi. L’app include anche funzionalità di controllo parentale, permettendo di limitare l’accesso a internet per i più piccoli, un’opzione che lo rende particolarmente adatto alle famiglie.

Un’altra caratteristica che merita attenzione è la tecnologia di roaming senza interruzioni. Questa funzione consente di muoversi liberamente tra le stanze della casa mantenendo sempre la stessa connessione, senza la necessità di cambiare rete o password. Una comodità che migliora notevolmente l’esperienza d’uso, soprattutto in abitazioni di grandi dimensioni.

Con un prezzo accessibile e prestazioni di alto livello, il Mercusys Halo H3000X si posiziona come una delle migliori opzioni per chi desidera migliorare la propria rete domestica. La combinazione di velocità, copertura e facilità d’uso lo rende un prodotto altamente competitivo nel mercato dei sistemi WiFi Mesh.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista il Mercusys Halo H3000X a soli 119 euro con uno sconto dell’8% su Amazon e rivoluziona la tua esperienza di connessione domestica.

