CONQUISTA e SORPRENDE a 360°: Motorola moto g14 crolla a 109€ su Amazon

Se c’è uno smartphone Android low cost che non dovresti assolutamente lasciarti scappare è il Motorola moto g14, oggi in vendita su Amazon a un prezzo imperdibile. Amato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo rapporto qualità/prezzo epico, quest’oggi può essere tuo al prezzo di appena 109€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Motorola moto g14 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista: è bello, sottile, leggero, monta una buona scheda tecnica e costa davvero pochissimo.

Motorola moto g14 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre: che occasione

A meno di 110€ hai a portata di mano un bel device con pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione Full HD+, un valido processore octa-core, una mega batteria da 5000 mAh e Android 13 a bordo. Come se non bastasse, lo smartphone del colosso hi-tech è dual SIM e monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP.

Insomma, cosa stai ancora aspettando? Spendendo la cifra di appena 109€ su Amazon hai finalmente a portata di mano uno smartphone Android bello e perfetto da utilizzare tutti i giorni, pronto ad essere recapitato direttamente a casa tua in pochissimo tempo e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.