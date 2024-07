Continua il Prime Day: Apple MacBook Air 2023 con chip M2 in OFFERTA TOP

Continua il Prime Day con offerte straordinarie che non puoi farti scappare! Fino a mezzanotte potrai acquistare su Amazon l’Apple MacBook Air 2023 con chip M2 a soli 1.119 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è irripetibile!

Apple MacBook Air 2023 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2023 con chip M2 è dotato di uno spettacolare display Liquid Retina, con un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori, che ti offre immagini realistiche e super nitide così da farti immergere in qualsiasi tipologia di contenuto multimediale. In più ha un design in alluminio 100% riciclato e risulta super leggero e portatile.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip M2 che, insieme alla potente CPU 8-core, a GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, permette di effettuare qualsiasi operazione in modo velocissimo e super fluido. Lo stesso vale per la batteria che permette ti utilizzare il pc per l’intera giornata, anche in modo intensivo, senza nessuna preoccupazione.

L’efficienza sarà sempre massima anche grazie alle migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, tra cui anche quelle che usi di più, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace. Tra l’altro gli aggiornamenti software sono gratuiti quindi potrai lavorare e divertiri sempre in sicurezza e tranquillità.

Oggi l'Apple MacBook Air 2023 con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 1.119 euro con uno sconto Prime Day del 7%.

