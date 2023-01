Conto a canone zero e Buono Amazon in regalo: la proposta di Fineco

La ricerca del nuovo conto corrente diventa oggi molto più semplice grazie alla proposta di Fineco. La banca, che ricopre un ruolo di rilievo sempre maggiore in Italia, ha lanciato una promozione per nuovi clienti davvero molto interessante. La nuova promo abbina la possibilità di azzerare i costi del conto corrente con un bonus di benvenuto di grande interesse come un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Analizziamo, qui di seguito, come funziona il conto corrente di Fineco. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Conto a zero spese e Buono Amazon da 50 euro in regalo: ecco la promo di Fineco

L’offerta proposta da Fineco consente di accedere al Conto Fineco. Questo conto corrente presenta canone azzerato per 12 mesi. Successivamente, il canone sarà di 6,95 euro al mese ma con possibilità di riduzione rispettando alcune condizioni. Per i clienti Under 30, invece, il conto corrente resta gratuito anche dopo la fine del primo anno promozionale.

A completare le caratteristiche del conto c’è la Fineco Card Debit, la carta di debito dell’istituto, messa a disposizione gratuitamente e con possibilità di prelievi gratis presso qualsiasi Bancomat per importo superiore ai 99 euro. Da notare anche l’accesso ad una lunga serie di servizi bancari gratis come:

i bonifici SEPA in uscita

il maxi prelievo (fino a 3 mila euro al giorno) su ATM evoluti UniCredit

i pagamenti tramite MAV, RAV ed F24

gli addebiti SEPA

i libretti degli assegni

il servizio custodia dei titoli

Con Fineco, inoltre, i correntisti possono accedere ad una lunga serie di servizi, con la possibilità di sfruttare soluzioni di investimento, mutui, prestiti e molto altro ancora. Per tutti i nuovi clienti che scelgono la banca e richiedono online l’apertura del Conto Fineco c’è poi, come bonus di benvenuto, un Buono Amazon da 50 euro che potrà essere aggiunto al proprio account Amazon per fare acquisti sullo store.

La promozione è accessibile esclusivamente tramite il sito di Fineco

