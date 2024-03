Conto a zero spese: 3 motivi per cui HYPE è la scelta giusta

Se siete alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero per gestire le spese quotidiane, tra le tante opzioni disponibili sul mercato bancario, è oggi possibile individuarne una davvero vantaggiosa. Si tratta di Conto HYPE che mette a disposizione un’offerta bancaria ricca di vantaggi e senza costi, con la possibilità di passare, in qualsiasi momento, ai piani a pagamento per adattare il servizio alle proprie necessità. Per aprire il conto a zero spese di HYPE basta seguire una semplice procedura online, accessibile di seguito.

Conto HYPE: 3 motivi per sceglierlo

Con Conto HYPE è possibile accedere a un conto a zero spese molto vantaggioso. Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene sceglierlo:

le operazioni gratuite: il conto permette di effettuare bonifici senza costi e include anche il prelievo gratis (fino a 250 euro al mese)

la possibilità di ricaricare fino a 15.000 euro ; con un plafond annuo così elevato, HYPE si rivela la soluzione giusta per gestire le spese quotidiane durante tutto l'anno

; con un plafond annuo così elevato, HYPE si rivela la durante tutto l’anno la possibilità di accedere a servizi aggiuntivi come il portafoglio Bitcoin, i prestiti e la sezione cashback, con possibilità di ottenere un rimborso del 10% per gli acquisti effettuati sugli store partner

In più, Conto HYPE può essere personalizzato. In qualsiasi momento, infatti, è possibile passare alla versione Next, dal costo di 2,90 euro, che va ad eliminare i limiti di ricarica oltre che ad aggiungere servizi extra, come 10 bonifici istantanei gratis. L’offerta di HYPE è flessibile e personalizzabile, garantendo al cliente la possibilità di individuare l’opzione giusta.

Per aprire il Conto HYPE basta seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. Con il codice CIAOHYPER è possibile ottenere fino a 25 euro di bonus in base alla versione del conto scelta. Per tutti i dettagli è possibile seguire seguire il link riportato qui di sotto.





