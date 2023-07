Conto alla rovescia Prime Day: 5 BOMBE tech da comprare ORA prima che finisca

La tecnologia sta diventando sempre più parte integrante delle nostre vite, indipendentemente dall’età. Che tu sia un giovane studente, un professionista in carriera o un appassionato di tecnologia di mezza età, Amazon ti offre con i suoi Prime Day una vasta selezione di prodotti tech per soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età.

Apple iPhone 14 5G (128GB) giallo

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su Amazon nell’originalissima colorazione gialla. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 799€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con un risparmio del 22% e le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Campanello wireless PewinGo

Il campanello wireless PewinGo è la soluzione perfetta per chi cerca un campanello senza fili facile da installare e con molte funzioni interessanti. Con 55 diverse melodie e 5 livelli di volume regolabile, potrai personalizzare il suono del campanello secondo le tue preferenze. Il campanello è resistente all’acqua con certificazione IP55, il che significa che può sopportare pioggia e condizioni atmosferiche avverse senza subire danni.

Ticwatch E3

Piccolo, compatto e valido sotto tutti i punti di vista, questo smartwatch include funzioni più pratiche. Con GPS integrato, altoparlante e microfono, barometro e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 (potenziato da un sensore più accurato). Compreso monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, ecc. E’ in offerta su Amazon a 129€. col coupon da spuntare di 41€.

Orologio da donna con chiamata vocale

Se stai cercando un modo per tenere traccia della tua salute e rimanere connessa con il tuo smartphone, questo stilosissimo smartwatch è l’accessorio perfetto per te. Con un design elegante e una gamma completa di funzioni, questo orologio smart è progettato appositamente per le donne moderne. Grazie alla connessione Bluetooth, potrai ricevere chiamate in vivavoce direttamente dal tuo polso, senza dover prendere il telefono. Su Amazon grazie alla combo sconto più coupon del 10% che si attiva in automatico in pagina, puoi comprarlo a soli 37€ incluse le spedizioni via Prime. Un’occasione rara.

G-Homa Telecamera di sicurezza esterna

G-Homa, videocamera sorveglianza interna ed esterna WiFi adotta la luce a doppia sorgente, ha aggiornato la qualità video con 1080P HD ad alta risoluzione, vede fino a 33 piedi di distanza al buio. Una grande visione grandangolare, una connessione più stabile e una chiara videosorveglianza in tempo reale proteggono la tua casa a 47,00€ grazie al coupon da spuntare col 20% di sconto.

