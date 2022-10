Conto aziendale: quale servizio scegliere per la tua attività

I conti corrente online sono ormai una realtà consolidata, non solo per quanto riguarda le singole persone, ma anche nel contesto delle imprese.

I conti aziendali infatti, offrono una comodità non da poco per chi deve districarsi tra i pagamenti ricevuti dai clienti e quelli effettuati verso i fornitori. In questo contesto, avere a disposizione una piattaforma solida e con funzionalità appositamente ideate per il contesto aziendale è un vantaggio strategico non da poco.

Quale può essere la soluzione più indicata per chi intende utilizzare un conto online nell’ambito lavorativo? La risposta a tale quesito è made in Italy e permette, con un solo canone, di ottenere una serie di vantaggi che possono rendere la gestione economica e fiscale dell’azienda molto più comoda.

Stiamo parlando di Tot, un progetto fintech di alto livello che mette a disposizione del cliente una serie di vantaggi come IBAN italiano, la possibilità di effettuare bonifici SEPA senza un tetto d’importo, servizio SSD per le utenze e una carta di credito VISA per gli acquisti dell’azienda.

Con Tot hai a disposizione una serie di strumenti ideali per gestire la tua azienda al meglio

Al conto viene legata una carta VISA Business Credit, emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode.

Quest’ultima soluzione permette di attivare, quando necessario, un plafond di credito per poter pagare acquisti di beni e servizi per l’azienda con un pagamento fino a 60 giorni senza interessi. Un vantaggio considerevole, che permette di fatto a tale carta di debito di “trasformarsi” in carta di credito quando necessario.

La stessa permette di effettuare acquisti, sia online che offline, attraverso sistema di transazione tradizionale o contactless, offrendo anche compatibilità con sistemi come Google Pay e Paypal. La possibilità di effettuare pagamenti F24 online, con delega tramite commercialista, è poi un ulteriore vantaggio ben percepibile da chi deve gestire un’azienda.

A rendere ancora più interessante Tot vi è la prova del tutto gratuita da 30 giorni, con cui è possibile toccare con mano le grandi potenzialità di questa piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.