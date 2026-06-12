Conto BBVA remunerato: quanto si può guadagnare dalla liquidità e quali condizioni verificare

Il tasso è del 3% annuo lordo per i primi sei mesi. Poi entrano in gioco alcune condizioni legate all’uso del conto. Una proposta che arriva mentre molti risparmiatori cercano soluzioni semplici per non lasciare il denaro fermo, e senza interessi, sul conto corrente.

Il 3% per sei mesi: come rende la liquidità sul conto

La proposta di BBVA è piuttosto lineare: la liquidità presente sul conto corrente viene remunerata al 3% annuo lordo per sei mesi. Nella prima fase non servono requisiti particolari. Chi apre il conto può quindi ottenere interessi sulle somme depositate, mantenendo però il denaro sempre disponibile. Niente vincoli da deposito bloccato, almeno secondo l’impostazione dell’offerta: resta un conto da usare anche per la gestione di tutti i giorni.

Per molti correntisti italiani il punto non è secondario. Spesso sul conto restano somme ferme, anche importanti, senza alcun rendimento. Una remunerazione della liquidità può trasformare quella giacenza in una piccola entrata periodica. Va però ricordato che il tasso indicato è lordo: bisogna quindi considerare le imposte sugli interessi e confrontare l’offerta con le proprie esigenze di spesa, sicurezza e diversificazione. Semplice, sì. Ma da valutare con attenzione.

Dopo i primi sei mesi: cosa serve per arrivare fino al 2%

Finito il periodo iniziale al 3%, il conto BBVA prevede una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso che può arrivare fino al 2% annuo lordo. Qui, però, il meccanismo cambia. Il tasso base parte dallo 0,50%, riconosciuto senza condizioni particolari. Per arrivare alla soglia più alta, invece, bisogna rispettare alcuni requisiti: l’accredito dello stipendio oppure una spesa complessiva di almeno 1.000 euro al mese.

È il passaggio da guardare meglio. Chi usa già il conto come conto principale potrebbe rispettare più facilmente queste condizioni, soprattutto se ci fa arrivare lo stipendio e lo usa per pagamenti e spese ordinarie. Diverso il caso di chi lo apre solo come conto secondario, magari per parcheggiare liquidità: dopo i primi sei mesi, il rendimento potrebbe restare al livello base. Quando si parla di conti remunerati, insomma, non basta fermarsi al tasso d’ingresso. Conta anche quello che succede dopo.

Interessi ogni mese, tetto a 1 milione e conto gestito via app

Gli interessi sul conto BBVA vengono accreditati ogni mese e sono calcolati sulla liquidità presente, fino a un massimo indicato di 1 milione di euro. La liquidazione mensile è un elemento pratico: consente al cliente di vedere con regolarità l’effetto della remunerazione sul saldo, senza aspettare la fine dell’anno. Il guadagno effettivo, naturalmente, dipende da quanto si deposita, da quanto tempo le somme restano sul conto e dalla tassazione applicata agli interessi.

La gestione passa anche dall’app BBVA, disponibile per smartphone Android e iPhone su Google Play Store e App Store. Dall’app si possono controllare saldo, movimenti e accredito degli interessi. Per molti utenti è ormai la normalità. Per chi preferisce un rapporto bancario più tradizionale, invece, è un aspetto da mettere in conto. In questi casi, la facilità d’uso dell’app può pesare parecchio nella gestione quotidiana.

Salvadanaio digitale e tassi variabili: cosa controllare prima di aprire

Nel pacchetto c’è anche il Salvadanaio digitale BBVA, un servizio che permette di separare una parte del denaro dal saldo principale. Le somme mantengono lo stesso rendimento previsto per il conto e possono essere recuperate in qualsiasi momento. È una funzione pensata per chi vuole mettere da parte soldi per obiettivi precisi: una spesa già prevista, un viaggio, oppure una riserva per gli imprevisti. Non è uno strumento complesso, ma può aiutare a tenere più ordinata la liquidità.

C’è poi un punto da leggere con calma: le variazioni trimestrali del tasso di interesse dopo la fase iniziale. BBVA prevede comunicazioni ai correntisti in caso di aggiornamenti, così il cliente può decidere se mantenere il conto alle nuove condizioni o cercare alternative. Prima di aprire conviene quindi controllare fogli informativi, costi, imposta di bollo, condizioni di recesso e trattamento fiscale degli interessi. Il conto BBVA remunerato può essere utile per far rendere la liquidità, ma va valutato dentro una gestione consapevole del risparmio. Non solo guardando al tasso promozionale.