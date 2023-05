Conto completo e a zero spese per Under 30: ecco perché scegliere Fineco

Il Conto Fineco è, sempre di più, il punto di riferimento per i risparmiatori italiani e, in particolare, per gli Under 30. La proposta di Fineco, infatti, è unica sul panorama bancario italiano grazie alla possibilità di azzerare i costi senza rinunciare ad un servizio completo. Per chi sceglie il Conto Fineco, infatti, c’è la carta di debito, un’operatività completa e con zero commissioni tramite i canali online e l’accesso a servizi di consulenza e alla piattaforma di investimento di Fineco.

Il conto corrente presenta un canone mensile di 3,90 euro che viene azzerato per i primi 12 mesi ed è azzerabile successivamente (basta impostare l’accredito di stipendio/pensione o soddisfare uno degli altri requisiti previsti dalla banca). Per i clienti Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato e c’è la possibilità di investire a condizioni vantaggiose. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Fineco.

Conto Fineco: la scelta giusta e a zero spese per gli Under 30

Scegliere Conto Fineco consente di sfruttare un’offerta bancaria davvero completa. Per chi si affida al suo conto corrente, infatti, Fineco propone:

canone azzerato per un anno (invece di 3,95 euro al mese) e poi azzerabile; per gli Under 30 , invece, il canone è sempre azzerato a tempo indeterminato

, invece, carta di debito dal costo di 9,95 euro all’anno utilizzabile per prelievi gratis in tutta Italia a partire da 99 euro

dal costo di 9,95 euro all’anno utilizzabile per a partire da 99 euro possibilità di MaxiPrelievo fino a 3.000 euro presso gli ATM evoluti di UniCredit

bonifici gratis

pagamenti MAV, RAV e F24 senza commissioni

accesso ad una ricca e completa piattaforma di investimento con condizioni agevolate per gli Under 30 che possono investire con commissioni ridotte

Per richiedere l’apertura del Conto Fineco è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. Basta collegarsi al sito della banca, tramite il link qui di sotto, per completare l’apertura del conto corrente.

