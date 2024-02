Conto con interessi al 5% per 6 mesi: è la promo di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum è, sempre di più, il punto di riferimento del mercato bancario italiano. Per i nuovi clienti che attivano SelfyConto c’è ora la possibilità di accedere a una promozione esclusiva. L’istituto, infatti, mette a disposizione un conto con canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e con interessi al 5% per 6 mesi, in modo da incrementare facilmente il valore della propria liquidità.

Per accedere a questo secondo bonus basta accreditare lo stipendio. SelfyConto, inoltre, include la carta di debito con prelievi gratis, in tutta l’area euro, ed i bonifici gratis. C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro. Per aprire il conto, sfruttando appieno tutti i vantaggi dell’offerta descritta, basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum tramite il link qui di sotto.

Conto Banca Mediolanum: la promozione più conveniente del momento

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30

carta di debito gratuita

prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro

utilizzo di tutti i principali wallet digitali

interessi al 5% per 6 mesi, andando ad accreditare lo stipendio

andando ad accreditare lo stipendio servizio SelfyCredit Instant per un prestito personale immediato con importo fino a 20.000 euro

La promozione di Banca Mediolanum, quindi, è la soluzione giusta per accedere a un conto davvero completo e ricco di vantaggi oltre che per sfruttare un tasso di interesse vantaggioso e incrementare il valore del proprio denaro. Per sfruttare la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

