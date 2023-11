Conto con zero spese e interessi al 4,75%: Banca Progetto rivoluziona il mercato

Banca Progetto è, sempre di più, un punto di riferimento per il settore dei conti correnti. Per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto a zero spese (senza requisiti da rispettare) che consenta anche di incrementare il valore della liquidità, grazie a interessi fino al 4,75%, c’è oggi la possibilità di scegliere Conto Key di Banca Progetto.

Si tratta di un conto completo, gestibile direttamente online, e ideale per eliminare le spese e aumentare il valore del proprio patrimonio con un investimento sicuro. Per richiedere l’apertura di Conto Key di Banca Progetto è possibile seguire una veloce procedura di apertura tramite il sito ufficiale.

Conto Key di Banca Progetto: la scelta a zero spese per un nuovo conto

Con Conto Key di Banca Progetto è possibile accedere a un conto a zero spese con queste caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da dover rispettare

, senza requisiti da dover rispettare carta di debito gratuita; con la carta ci sono 2 prelievi gratis al mese

bonifici gratis

interessi al 2,5% sulla liquidità del conto fino al 31 marzo 2024

In più, Conto Key consente l’accesso al conto deposito di Banca Progetto con la possibilità di scegliere tra linee vincolate e linee svincolabili. Il tasso di interesse applicato arriva a un massimo del 4,75% (si tratta del tasso lordo annuo).

Il tasso massimo si ottiene con un investimento a 60 mesi (con interessi liquidati ogni tre mesi) ma già con un investimento a 12 mesi è possibile beneficiare di un tasso di interesse del 4%. Su tutte le soluzioni di risparmio c’è la copertura fino a 100.000 euro del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per richiedere l’apertura del Conto Key di Banca Progetto è sufficiente seguire una semplice procedura online. Bastano pochi minuti per completare la procedura e iniziare a usare il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.