Conto Corrente Arancio: canone e carta di credito gratis per un anno

Un conto corrente sicuro, 100% digitale e con carta di credito inclusa esiste? La risposta è sì: tutte queste caratteristiche convogliano in Conto Corrente Arancio, soluzione di digital banking che può vantare la certezza e la stabilità di un istituto bancario, ovvero ING. Tra i vantaggi più interessanti c’è la possibilità di attivare Modulo Zero Vincoli che permette di ottenere il canone gratis per un anno. Inoltre, prelievi di contante, bonifici e un modulo di assegni all’anno sono inclusi gratuitamente. Ma diamo uno sguardo più approfondito a vantaggi, limiti e prezzi.

Cosa è Conto Corrente Arancio: vantaggi e prezzi

Conto Corrente Arancio è il conto online che puoi aprire in pochi clic e completamente gestibile da app. Scegliendo il modulo Zero Vincoli entro il 29 settembre il canone è gratuito per un intero anno, mentre tra i vantaggi inclusi troviamo prelievi di contante in Italia e in Europa illimitati gratuiti con la carta di debito Mastercard, un modulo assegni gratuito all’anno e bonifici SEPA fino a 50 mila euro gratis.

Con Conto Corrente Arancio puoi infatti richiedere una carta di debito Mastercard senza costi, ma è ovviamente disponibile anche la carta di credito Mastercard Gold, anch’essa gratis per un anno: basta attivarla entro il 31 dicembre. Inoltre, il PIN è personalizzabile, è compatibile con Apple Pay e Google Pay e puoi sempre monitorare i tuoi limiti di spesa e notifiche in tempo reale. Richiederla è semplicissimo, basta seguire questi tre passaggi:

Apri un Conto Corrente Arancio online a questo link con firma digitale e attiva Modulo Zero Vincoli entro il 29/09 Richiedi carta di credito Mastercard Gold e attivala entro il 31/12 Puoi avere canone conto + carta di credito gratis per un anno a partire dalla data della relativa attivazione

Al termine dei 12 mesi, potrai continuare ad avere Modulo Zero Vincoli a canone gratuito: basta accreditare lo stipendio o la pensione oppure avere entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, al termine del periodo pagherai 2 euro al mese. Per quanto riguarda la carta di credito, il canone mensile resterà nullo dopo un anno nei mesi in cui spenderai almeno 500 euro oppure in caso di piano Pagoflex attivo. Altrimenti, il canone sarà sempre di 2 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.