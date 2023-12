Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici GRATIS per 12 mesi

Aprirsi un conto corrente senza dover sostenere un canone mensile è un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto quando questa agevolazione si estende anche oltre il primo anno. Con ING, il canone sarà gratis per 12 mesi per coloro che apriranno un Conto Corrente Arancio e attiveranno il Modulo Zero Vincoli.

Ecco cosa avrai gratuitamente con ING

Ma quali sono i vantaggi di Conto Corrente Arancio e Modulo Zero Vincoli? Niente più costi nascosti o commissioni sgradite per i prelievi: potrai, infatti, prelevare contante con la carta di debito gratuitamente sia in Italia che in tutta Europa.

Zero costi aggiuntivi anche per i bonifici SEPA fino a 50 mila euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche effettuate tramite il Servizio Clienti. Avrai a disposizione anche un modulo assegni all’anno.

Il canone è gratuito per tutti durante i primi dodici mesi, tuttavia per coloro che accrediteranno lo stipendio, la pensione o comunque avranno entrate mensili di almeno 1.000 euro, il canone resterà a zero. In alternativa, al termine del periodo promozionale, il costo sarà di soli 2 euro.

Niente più attese in filiali o lunghe procedure burocratiche: puoi aprire Conto Corrente Arancio online in pochissimi minuti grazie alla firma digitale. Anche l’identificazione è semplificata, attraverso il servizio SPID. Durante la registrazione avrai l’occasione di attivare il Modulo Zero Vincoli e scegliere le carte di pagamento desiderate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.