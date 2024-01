Conto corrente con prelievi e bonifici gratis: ora c'è SelfyConto con interessi al 5%

Scegliere il conto corrente giusto richiede un’analisi attenta delle caratteristiche: per accedere a un conto a canone zero oltre che con prelievi e bonifici gratis è possibile puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di uno dei conti più completi e vantaggiosi del momento. In via promozionale, inoltre, il conto mette a disposizione interessi al 5% per 6 mesi.

Per tutti i nuovi clienti, infatti, il canone è azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente. In più c’è la carta di debito gratuita, con possibilità di sfruttare i prelievi senza commissioni in tutta l’area euro. I bonifici, così come tutte le principali operazioni bancarie, sono gratis.

Per tutti i dettagli su SelfyConto e per completare l’apertura del conto è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: è il conto corrente giusto su cui puntare oggi

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente completo e a zero spese. Per tutti i nuovi clienti, in via promozionale, ci sono interessi al 5% per i primi 6 mesi. Tra le altre caratteristiche del conto troviamo:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30

carta di debito gratuita

prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro tutte le carte Mediolanum sono utilizzabili con i principali wallet digitali (Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay)

Per richiedere l’apertura del conto corrente di Banca Mediolanum è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. L’apertura può essere completata anche con autenticazione tramite SPID.

