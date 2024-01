Conto Crédit Agricole: 150€ di Buoni Amazon per i nuovi clienti con questa promo

Aprire un nuovo conto corrente non è mai stato così conveniente: per chi sceglie Conto Online di Crédit Agricole, infatti, c’è oggi un’offerta davvero vantaggiosa. La banca, al primo posto tra le banche consigliate dai clienti secondo un recente sondaggio, mette a disposizione un conto corrente a canone zero davvero ricco di vantaggi.

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole c’è la carta di debito con canone azzerato per due anni (poi 2 euro al mese) e ci sono anche i bonifici gratis. In più, il cliente che sceglie l’istituto ha un consulente dedicato a cui rivolgersi per assistenza, sia online che in filiale. C’è anche il Conto Deposito con interessi al 4% per 9 mesi.

Con Conto Online di Crédit Agricole, inoltre, è possibile ottenere 150 euro di Buoni Amazon in regalo. Per avere i primi 50 euro è sufficiente effettuare almeno una transazione con la carta di debito. Per ottenere altri 100 euro, invece, bisogna fare transazioni per almeno 1.000 euro (acquisti online o in negozio, anche pagando con wallet) nei primi 60 giorni dall’apertura del conto.

Per sfruttare la promozione è possibile richiedere l’apertura del Conto Online tramite il sito Crédit Agricole accessibile dal link qui di sotto.

Conto Crédit Agricole: come avere 150 euro di Buoni Amazon in regalo

La promozione lanciata da Crédit Agricole è semplicissima. I nuovi clienti possono ottenere fino a 150 euro di Buoni Amazon in regalo seguendo questo meccanismo:

un Buono Amazon da 50 euro viene riconosciuto effettuando almeno una transazione con carta

viene riconosciuto effettuando un Buono Amazon da 100 euro viene riconosciuto effettuando almeno 1.000 euro di transazioni entro i primi 60 giorni dall’apertura del conto; superando quota 500 euro, invece, si ottiene un Buono Amazon da 50 euro

La promozione lanciata da Crédit Agricole è valida solo in caso di apertura del conto corrente tramite il sito ufficiale della banca. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

