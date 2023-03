Conto Deposito a costo zero e interessi al 4%: ecco la proposta di Banca Mediolanum

Accedere ad un Conto Deposito a costo zero ed in grado di garantire interessi significativi sul capitale investito richiede un’analisi dettagliata delle opzioni a disposizione, con l’obiettivo di massimizzare la convenienza dell’investimento. Tra le opzioni disponibili oggi conviene concentrarsi su SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente a zero spese che, per i nuovi clienti che accreditato lo stipendio, mette a disposizione un vero e proprio Conto Deposito a costo zero con la possibilità di beneficiare di interessi al 4% per depositi a 6 mesi. Si tratta, quindi, di un sistema semplice per incrementare, a costo zero, il valore del proprio denaro in tempi rapidi.

Per accedere a SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire il link qui di sotto. La richiesta di apertura del conto può essere effettuata con SPID, per velocizzare al massimo le tempistiche.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il Conto Deposito a costo zero garantisce interessi al 4%

Il conto corrente di Banca Mediolanum si caratterizza per:

canone zero per il primo anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni; per gli Under 30, invece, il canone è sempre azzerato

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni; per gli Under 30, invece, il canone è sempre azzerato carta di debito per pagamenti e prelievi senza commissioni

bonifici e tutte le principali operazioni bancarie senza commissioni

e tutte le principali operazioni bancarie carta di credito richiedibile a 1 euro al mese

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, SelfyConto di Banca Mediolanum include un Conto Deposito con tasso di interesse lordo annuo del 4% sui depositi a 6 mesi. Per accedere alla promozione è sufficiente accreditare lo stipendio sul conto corrente. Grazie all’offerta di Banca Mediolanum, ogni 10.000 euro investiti si riceveranno 138 euro di interessi netti dopo 6 mesi. Il deposito è garantito dal Fondo Interbancario fino a 100.000 euro (investendo questa cifra si riceveranno 1.380 euro netti dopo 6 mesi).

Per richiedere SelfyConto è possibile accedere alla procedura online qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.