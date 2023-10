Conto deposito a tassi vantaggiosi? C'è Illimity Bank: fino al 5,75%

Illimity Bank offre ai suoi clienti la possibilità di guadagnare tassi di interesse incredibilmente competitivi, fino al 5,75%, sulle linee di deposito non svincolabili fino a 36 mesi grazie alla promozione in corso: tutto ciò che dovrai fare per aderirvi è semplicemente aprire un conto deposito Illimity, che puoi fare direttamente online. Se cerchi di far crescere i tuoi risparmi in modo significativo, questo è il momento giusto: Illimity Bank è una soluzione sicura, flessibile e comoda – oltre che conveniente e redditizio.

Come ottenere tassi fino al 5,75% con Illimity

Illimity Bank comprende che ogni cliente abbia esigenze finanziarie diverse, ed è per questo che offre una gamma di opzioni flessibili per il Conto Deposito. Puoi scegliere la tipologia e la durata del deposito che meglio si adatta alle tue esigenze di risparmio, permettendoti di personalizzare la tua strategia finanziaria.

Uno dei vantaggi principali del Conto Deposito Illimity è la sua semplicità d’uso. Questo conto è completamente digitale e può essere attivato e gestito in un attimo direttamente dal tuo PC o smartphone. Non è più necessario recarsi fisicamente in una filiale bancaria, risparmiando tempo prezioso. Inoltre, Illimity Bank aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: questo garantisce che i tuoi risparmi siano al sicuro e protetti da eventuali rischi finanziari.

Aprire una linea di deposito presso Illimity Bank è semplice e veloce:

Scegli tra Conto Classic o Conto Premium: opta per il tipo di conto che meglio si adatta alle tue esigenze finanziarie. Gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul tuo conto Illimity ogni anno o a fine vincolo, a seconda della linea scelta; Attiva i tuoi depositi direttamente da app o PC: accedi all’area privata tramite l’app o il sito web e seleziona la sezione conto deposito. Qui potrai scegliere tra diverse durate e decidere se aprire una linea svincolabile o non svincolabile; Guarda crescere i tuoi risparmi: dopo aver aperto la linea di deposito, gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati direttamente sul tuo conto Illimity ogni anno o alla scadenza del vincolo, a seconda della linea scelta.

Solamente per i clienti con piano Premium, Illimity Bank offre linee di deposito con tassi dedicati fino al 5,75%, garantendo un’esperienza ancora più vantaggiosa.

Per aprire il tuo conto Illimity, avrai bisogno solo di un documento d’identità per la registrazione, una webcam o una fotocamera per la verifica dell’identità e un luogo tranquillo e luminoso in cui effettuare il video riconoscimento. Una volta completata questa semplice procedura, sarai pronto a iniziare a far crescere i tuoi risparmi con Illimity Bank.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.