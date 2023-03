Conto Deposito con interessi al 4% per 6 mesi: guadagno rapido con Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei migliori conti a zero spese disponibili sul mercato e, in via promozionale, consente ai nuovi clienti l’accesso ad un’offerta di Conto Deposito davvero imperdibile. Per i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto e impostano l’accredito dello stipendio, infatti, Banca Mediolanum offre un tasso di interesse lordo annuo del 4% su depositi a 6 mesi.

In sostanza, a fronte di un investimento di durata brevissima (appena 6 mesi) e senza alcun costo è possibile beneficiare di interessi al 4% in grado di incrementare in modo significativo il valore della liquidità depositata. Ogni 10.000 euro depositati, infatti, si riceveranno 138 euro di interessi netti dopo 6 mesi. Il deposito massimo è di 500.000 euro e, quindi, il guadagno massimo ottenibile arriva a sfiorare i 7.000 euro.

Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e richiedere l’apertura di SelfyConto tramite il link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: conto a zero spese e interessi al 4% sul Conto Deposito

Il conto corrente proposto da Banca Mediolanum include:

canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni (il canone è sempre azzerato per Under 30)

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando alcune condizioni (il canone è sempre azzerato per Under 30) carta di debito gratuita con prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro

con prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro carta di credito con plafond di 1.500 euro richiedibile al costo di 1 euro al mese

con plafond di 1.500 euro richiedibile al costo di tutte le operazioni bancarie , come i bonifici, sono gratis

, come i bonifici, sono interessi al 4% per 6 mesi: il tasso promozionale è ottenibile semplicemente impostando l’accredito dello stipendio e consente di ottenere 138 euro di guadagno netto ogni 10.000 euro investiti dopo appena 6 mesi

SelfyConto di Banca Mediolanum può essere aperto gratuitamente dal link qui di sotto. Da notare, inoltre, che terminata la promozione non ci saranno vincoli di permanenza e non sarà, quindi, necessario mantenere attivo il conto corrente.

