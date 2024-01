Conto Deposito senza vincoli: interessi al 4% con Banca Aidexa

Banca Aidexa garantisce a tutti i nuovi clienti la possibilità di sfruttare un Conto Deposito in grado di garantire un investimento sicuro, vantaggioso e senza vincoli.

Scegliendo Conto Deposito X Risparmio Libero, infatti, è possibile sfruttare interessi al 4% (tasso di interesse annuo lordo) con la protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, che protegge il cliente fino a 100.000 euro.

Il denaro depositato, inoltre, può essere ritirato in qualsiasi momento, senza penali. La proposta di Banca Aidexa, quindi, rappresenta, in questo momento, una delle soluzioni più convenienti per poter incrementare il valore del proprio patrimonio, in sicurezza e senza i rischi tipici di un investimento.

Per aprire il Conto Deposito basta accedere al sito ufficiale di Banca Aidexa.

Conto Deposito vantaggioso e senza vincoli con Banca Aidexa

Con Banca Aidexa è, quindi, possibile accedere a un Conto Deposito senza vincoli con interessi al 4% e la protezione del Fondo Interbancario. In questo modo, per i clienti che scelgono Conto Deposito X Risparmio c’è la possibilità di guadagnare 276 euro ogni 10.000 euro investiti. Da notare, inoltre, che la banca liquida gli interessi ogni tre mesi, garantendo, quindi, un incremento costante del proprio capitale.

Per accedere al Conto Deposito di Banca Aidexa è sufficiente seguire una semplice procedura online. La registrazione richiede solo il codice fiscale, un documento di riconoscimento e un dispositivo per la video-identificazione (una webcam oppure lo smartphone). Bisogna, inoltre, fornire le coordinate IBAN del proprio conto corrente.

Per accedere a Conto Deposito X Risparmio, infatti, non è necessario aprire un nuovo conto con Banca Aidexa. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare al Conto Deposito Vincolato proposto dall’istituto che, attualmente, garantisce interessi fino a 5%. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale qui di sotto.

