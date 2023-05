Conto gratis con Revolut: tanti vantaggi e bonus di 10 euro per i nuovi clienti

Scegliere Revolut per accedere ad un conto gratuito con carta abbinata conviene sempre di più. La proposta a zero spese della fintech, infatti, è sempre più completa e, all’occorrenza, personalizzabile con il passaggio ad uno dei piani a pagamento che può essere effettuato anche in un secondo momento rispetto all’attivazione. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è un bonus di benvenuto: Revolut, infatti, accrediterà 10 euro di bonus una volta completata l’apertura del conto. Per accedere alla promozione è possibile raggiungere il sito Revolut tramite il link qui di sotto.

Conto Revolut: tanti vantaggi e nessun costo per i nuovi clienti

Con il Conto Standard di Revolut è possibile accedere ad un conto con canone zero a cui viene abbinata una carta di pagamento da utilizzare sia per pagare (anche tramite Google Pay e Apple Pay) che per prelievi (fino a 200 euro al mese in area euro). Per i clienti Revolut c’è anche la possibilità di accedere ad un Conto Revolut <18, per un figlio minorenne, senza costi aggiuntivi.

Per chi sceglie Revolut c’è un’app dedicata per la gestione di tutti gli aspetti finanziari legati al proprio conto. Non mancano, inoltre, servizi aggiuntivi (come il cambio valuta senza commissioni, il cashback sui soggiorni e molto altri) accessibili anche con il piano gratuito. In ogni momento, inoltre, i clienti Revolut Standard hanno la possibilità di passare ad uno dei piani a pagamento che a partire da 2,99 euro al mese propongono diversi vantaggi extra da sfruttare.

Per tutti i nuovi clienti Revolut, inoltre, c’è un bonus di benvenuto di 10 euro che sarà accreditato sul conto una volta completa l’apertura. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto, inserire il numero di cellulare e avviare l’iter di registrazione. Non sono previsti costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.