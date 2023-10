Conto Key di Banca Progetto: scopri il conto corrente remunerato

Il conto Key di Banca Progetto è la soluzione migliore per risparmiare secondo le tue necessità e al contempo ricevere numerosi di vantaggi senza il rischio di costi nascosti. Scopri come questo conto corrente remunerato può fare la differenza nella gestione dei tuoi risparmi.

Conto Key di Banca Progetto: zero canone, tanti vantaggi

Il Conto Key è il cuore pulsante del tuo rapporto con Banca Progetto. La prima cosa che noterai è che non ci sono costi mensili da sostenere: il canone è zero, e questo significa risparmio fin dall’inizio. Inoltre, riceverai una carta di debito internazionale Mastercard completamente gratuita. È la chiave per accedere ai tuoi fondi ovunque tu vada, sia in Italia che all’estero.

Ma la vera magia del Conto Key risiede nell’opportunità di far fruttare i tuoi risparmi. Fino al 31 marzo 2024, il tuo saldo medio giornaliero sarà remunerato al 2,5%. Questo significa che i tuoi soldi lavoreranno per te, generando interessi che contribuiranno a far crescere il tuo patrimonio. Non è un’opportunità da lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando quanto sia semplice aprire un Conto Key.

Hai un piano a medio o lungo termine per i tuoi risparmi? Banca Progetto ha pensato anche a te. Con i Depositi Vincolati, hai l’opportunità di ottenere rendimenti ancora più interessanti. Puoi scegliere di vincolare i tuoi risparmi per un periodo da 6 a 60 mesi, e in base alla durata e alla svincolabilità del deposito, potresti ottenere un tasso di interesse fino al 4,75%. Che si tratti di un obiettivo futuro o di un investimento pianificato, questa è un’opzione che vale la pena considerare per far fruttare al meglio i tuoi risparmi.

Ma cosa succede se preferisci tenere i tuoi risparmi accessibili senza vincoli di tempo? Banca Progetto ha una soluzione anche per te. Il Conto Progetto è un conto deposito completamente gratuito e senza alcuna durata predefinita. Questo significa che puoi depositare i tuoi risparmi e ritirarli quando desideri, senza restrizioni. La flessibilità è al centro di questo conto, rendendolo ideale per chi vuole avere il controllo totale sui propri fondi.

Banca Progetto è una realtà solida e affidabile, con un impegno verso la sicurezza dei tuoi risparmi. Con l’adesione Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi i tuoi fondi sono coperti fino a 100.000€. Puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi risparmi sono al sicuro.

Il Conto Key di Banca Progetto è una soluzione completa e vantaggiosa per la gestione dei tuoi risparmi. Con Conto Key, Depositi Vincolati e Conto Progetto, hai la flessibilità di scegliere l’opzione che meglio si adatta alle tue esigenze finanziarie. Inizia oggi stesso a far crescere i tuoi risparmi con un conto corrente che ti premia con interessi e ti offre accesso a una gamma completa di servizi bancari.

